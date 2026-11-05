W Ternopilu uzbrojony mężczyzna zamknął kierowniczkę sklepu w gabinecie i otworzył ogień

5 listopada w Ternopilu uzbrojony mężczyzna zamknął kierowniczkę sklepu w gabinecie. Następnie z pomieszczenia rozległy się dwa strzały. Na miejscu zdarzenia funkcjonariusze prowadzą specjalną operację mającą na celu zatrzymanie mężczyzny. Policja apeluje do obywateli, aby nie zbliżali się do miejsca zdarzenia i trzymali się od niego z daleka.

Informacja o zdarzeniu dotarła do policji dzisiaj, 5 listopada, około godziny 11:00. Według wstępnych danych nieznany mężczyzna zamknął kierowniczkę sklepu w gabinecie.

Następnie z gabinetu rozległy się dwa strzały. Na razie funkcjonariusze nie podają, czy są ofiary oraz w jakim stanie znajduje się kobieta.

Na miejscu zdarzenia działają policjanci i odpowiednie służby. Funkcjonariusze podejmują natychmiastowe działania w celu zatrzymania uzbrojonego mężczyzny i zapewnienia bezpieczeństwa ludziom.

Policja apeluje do obywateli, aby nie zbliżali się do miejsca prowadzenia operacji specjalnej i stosowali się do poleceń funkcjonariuszy.

Okoliczności zdarzenia oraz motywy mężczyzny są obecnie ustalane.

Informację tę podano z powołaniem się na policję obwodu tarnopolskiego.

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