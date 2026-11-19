W Ternopilu komisja wykonawcza rady miejskiej wyznaczyła miejsce na wzniesienie pomnika poświęconego cywilom, którzy zginęli w wyniku rosyjskiej agresji zbrojnej. Pomnik ma zostać wzniesiony przy wejściu do Parku Odrodzenia Narodowego od strony alei Złuki — na terenie zielonym obok centralnej alei oraz w pobliżu Centrum Duchowego Trójcy Świętej Kościoła Prawosławnego Ukrainy (naprzeciwko pomnika ofiar tragedii w Czarnobylu).

Zgodnie z decyzją komitetu wykonawczego grupa robocza ma przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące zasadności umieszczenia pomnika w tym miejscu. Po uwzględnieniu propozycji mieszkańców projekt zostanie przedłożony do rozpatrzenia na posiedzeniu rady miejskiej, a następnie ogłoszony zostanie konkurs na opracowanie koncepcji przyszłego pomnika.

Z propozycją utworzenia przestrzeni pamięci wystąpiły rodziny mieszkańców Ternopila, którzy zginęli podczas masowanego ataku rakietowego Rosji na miasto 19 listopada 2025 roku. Wówczas dwie rosyjskie rakiety uderzyły w wielopiętrowe budynki mieszkalne przy ulicach 15 Kwiecień i Wasyla Stusa, w wyniku czego zginęło 38 osób, w tym ośmioro dzieci, a trzech mieszkańców nadal pozostaje zaginionych.

Źródło: Rada Miasta Ternopil.

W nocy z 18 na 19 listopada 2025 r. wojska rosyjskie przeprowadziły połączony atak na miasto Ternopil, trafiając między innymi w wielopiętrowy budynek mieszkalny.

Liczba ofiar rosyjskiego ostrzału Ternopola z 19 listopada wzrosła do 38 osób. Odnaleziono kolejnych dwóch zmarłych, których wcześniej uznano za zaginionych.

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