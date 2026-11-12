W trzech rejonach obwodu kijowskiego wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu z powodu ataków Rosji

W powiatach fastowskim, bielocerkiewskim i obuchowskim w obwodzie kijowskim wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej w wyniku wrogiego ataku na obiekty energetyczne.

„W związku z atakiem na obiekty energetyczne w obwodzie kijowskim odnotowano przerwy w dostawach prądu w powiatach fastowskim, bielocerkiewskim i obuchowskim, gdzie nie obowiązują harmonogramy dostaw. W pozostałej części obwodu nadal obowiązują harmonogramy stabilizacyjne” – poinformowała spółka „DTEK Kijowskie Regionalne Sieci Elektryczne”.

Obecnie pracownicy sektora energetycznego pracują już nad usunięciem skutków ostrzału i przywróceniem dostaw energii elektrycznej, wzywając odbiorców posiadających dostęp do prądu do jak najbardziej oszczędnego korzystania z urządzeń elektrycznych w celu zachowania równowagi w systemie.

Źródło: „DTEK Kijowskie Regionalne Sieci Elektryczne”.

Brytyjska stacja telewizyjno-radiowa BBC opublikowała reportaż z jednej z elektrociepłowni DTEK, która została bezpośrednio trafiona rosyjską rakietą balistyczną. Na nagraniach widać rozległe zniszczenia oraz uszkodzony sprzęt, który pracownicy elektrowni próbują naprawić. Ekipa filmowa pracowała w warunkach ciągłego zagrożenia nowymi ostrzałami.

Odbiorcy skarżą się, że nawet po włączeniu prądu dość szybko się on wyłącza. Nawet jeśli nie chodzi o planowe, awaryjne czy nadzwyczajne odłączenie zasilania. Pracownik DTEK wyjaśnił przyczynę.

W październiku pracownicy DTEK przywrócili dostawy energii elektrycznej do ponad 6,7 mln gospodarstw domowych w Kijowie oraz w obwodach kijowskim, odeskim, dniepropetrowskim i donieckim, które pozostały bez prądu z powodu rosyjskich ostrzałów.

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