W trzech dzielnicach Zaporoża częściowo przywrócono dostawy energii elektrycznej po ostrzałach wroga

Pracownicy sektora energetycznego częściowo przywrócili dostawy energii elektrycznej w dzielnicach Zavodskij, Szewczenkowski i Dnieprowski miasta Zaporoża, które zostały pozbawione prądu w wyniku kolejnego rosyjskiego ataku na obiekty energetyczne 15 listopada.

„Światło stopniowo wraca do domów mieszkańców Zaporoża. Dostawy energii elektrycznej zostały częściowo przywrócone w dzielnicach Zawodskim, Szewczenkowskim i Dnieprowskim miasta. Pracownicy energetyki oraz wszystkie odpowiedzialne służby kontynuują prace, aby jak najszybciej przywrócić światło wszystkim mieszkańcom” – zaznaczył szef Zarządu Obwodowego w Zaporożu Michaił Semikin.

Z powodu uszkodzeń sprzętu energetycznego konieczne były również awaryjne odcięcia prądu w obwodach zaporoskim i dniepropetrowskim, a ekipy remontowe rozpoczną prace naprawcze, gdy tylko pozwoli na to sytuacja bezpieczeństwa.

Źródło: Administracja Obwodowa w Zaporożu.

Rosyjskie wojska zaatakowały obiekt energetyczny, w wyniku czego część odbiorców w obwodach zaporoskim i dniepropetrowskim pozostała bez prądu.

W ciągu ostatnich 24 godzin rosyjskie wojska 877 razy zaatakowały obwód zaporoski. Atakom poddano 48 miejscowości: okupanci wykorzystali lotnictwo, drony, rakietowe systemy salwowe oraz artylerię. Według informacji przekazanych przez szefa obwodu, w wyniku ataków na Zaporoże i rejon zaporożski rannych zostało 32 osoby, w tym czworo dzieci.

W wyniku rosyjskiego ataku na Zaporoże w ciągu dnia 14 listopada liczba poszkodowanych wzrosła do 22 osób.

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