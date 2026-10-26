W centrum Czernihowa archeolodzy odkryli budowle z czasów Rusi Kijowskiej

W centrum Czernihowa archeolodzy, badając budynek dawnej kancelarii czernihowskiego pułku kozackiego, odkryli pozostałości staroruskich budowli z X–XII wieku. W XVII wieku w budynku tym mieściła się kancelaria pułkowa. Badacze opublikowali również zdjęcia z miejsca wykopalisk.

Pozostałości tysiącletnich budowli znaleziono w pobliżu budynku kancelarii pułku czernihowskiego, który należał do pułkownika Jakowa Lyzoguba. Podczas przygotowań budynku do renowacji archeolodzy natrafili na fragmenty fundamentów z XVII wieku, które zostały wmurowane ze starożytnej cegły na zaprawie wapiennej.

To odkrycie pomogło archeologom zbadać specyfikę murarstwa oraz inne szczegóły fundamentów z okresu Hetmanatu. Ponadto naukowcy odnaleźli pozostałości dwóch podziemnych budowli z XII wieku, fragmenty naczyń garncarskich, dołek na zboże z okresu staroruskiego, kafle piecowe, zabytkową cegłę, staroruskie plinfy oraz odłamek przedmiotu ołowianego.

Jednocześnie archeolodzy odkryli niewielki rów z X wieku, który mógł wyznaczać granice między sąsiednimi gospodarstwami.

Dom Jakowa Lizoguba został wzniesiony w latach 90. XVII wieku. Jest to jedna z zachowanych murowanych budowli cywilnych z okresu Hetmanatu. W XVIII wieku w budynku mieściła się kancelaria czernihowskiego pułku kozackiego. Obecnie w budynku znajduje się magazyn zbiorów muzealnych.

Informację tę podano z odwołaniem do serwisu Cheline.ua.

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