Zespół Narodowego Centrum Sztuki Teatralnej im. Lesa Kurbasa wzywa do odwołania osoby pełniącego obowiązki dyrektora oraz do przeprowadzenia otwartego konkursu na to stanowisko.

Pracownicy instytucji ostrzegają przed groźbą kryzysu instytucjonalnego, a także destabilizacji zarządczej i finansowej.

„Zdecydowana większość zespołu opowiedziała się za demokratycznymi wyborami dyrektora zgodnie z prawem Ukrainy i statutem Centrum oraz przeciwko zakulisowym nominacjom, którym towarzyszą naruszenia proceduralne i wątpliwa kandydatura, co już doprowadziło do załamania się instytucji i utraty reputacji”, – napisała na Facebooku kierowniczka działu projektów dramaturgicznych Centrum Kurbasa, Nadija Miroszniczko (pseudonim Neda Neżdana), publikując komunikat prasowy przedstawiający stanowisko zespołu.

W oświadczeniu stwierdzono, że przyczyną kryzysu była nominacja przez Ministerstwo Kultury nowego kierownictwa bez wcześniejszych konsultacji z zespołem.

Zwraca się tam również uwagę na to, że rzekomo nowa tymczasowa dyrektorka, Kristina Kiselovata, nie posiada ani stopnia naukowego, ani doświadczenia w kierowaniu naukowo-badawczymi i budżetowymi instytucjami kultury.

Zespół wyraża również obawy, że nowe kierownictwo może zlikwidować badawczo-eksperymentalny komponent działalności Centrum.

„Drugim czynnikiem kryzysu instytucjonalnego stał się aspekt etyczny. Od pierwszych dni nowa pełniąca obowiązki dyrektorki wykazała się brakiem komunikacji z absolutną większością personelu, przejawiającym się agresją: presją psychiczną, bezpodstawnymi oskarżeniami, poniżaniem, mobbing, groźby sankcji dyscyplinarnych i zwolnienia wbrew statutowi oraz układowi zbiorowemu między kierownictwem a pracownikami, w szczególności podczas zwolnienia lekarskiego, a także żądania wykonywania obowiązków nieprzewidzianych w umowach o pracę” – czytamy w oświadczeniu.

Ponadto w oświadczeniu zaznaczono, że mianowanie nowego kierownika pod koniec roku budżetowego zagroziło terminowej wypłacie wynagrodzeń, opłaceniu podatków oraz bieżącym płatnościom.

W związku z tym zgromadzenie pracowników podjęło następujące decyzje: zwrócić się z żądaniem unieważnienia mianowania Kisielowatej na stanowisko pełniącą obowiązki dyrektora, jako osoby, która nie spełnia ani podstawowych wymagań stawianych kierownictwu takiej instytucji, ani norm etyki zawodowej; zapewnić stabilne zakończenie roku 2026 przy zachowaniu uprawnień poprzedniego kierownictwa oraz niezbędnych terminów wypowiedzenia przewidzianych przez prawo; przeprowadzić otwarty konkurs na stanowisko dyrektora generalnego z udziałem pracowników i społeczeństwa oraz utworzyć wspólną grupę roboczą w celu opracowania przejrzystego modelu zarządzania i strategii rozwoju instytucji zgodnie z zasadami demokracji i przepisami prawa.

Jednocześnie w opublikowanym oświadczeniu pracowników nie ma żadnych wzmianek ani zaprzeczeń dotyczących zarzutów, które niedawno opublikowało Ministerstwo Kultury.

W szczególności 19 listopada ministerstwo oświadczyło, że w najbliższym czasie przeprowadzi kontrolę służbową działalności Centrum w związku z licznymi naruszeniami, które nowe kierownictwo wykryło podczas przejmowania spraw.

Chodziło m.in. o naruszenia w organizacji działalności finansowej, kadrowej i gospodarczej, w dokumentacji dotyczącej korzystania z mienia państwowego, w ewidencji wpływów oraz w realizacji poszczególnych wypłat, w tym wynagrodzeń. Pojawiły się również problemy z dostępem do dokumentacji, mienia, kluczy i systemów informatycznych niezbędnych do pełnego funkcjonowania instytucji. Między innymi stwierdzono, że z sali widowiskowej Centrum korzystały zewnętrzne zespoły bez umów najmu.

Zaznaczono, że nowa dyrektorka ustaliła, iż w Centrum brakuje niektórych specjalistów ds. kadr i spraw prawnych, a cała dokumentacja finansowa, kadrowa i umowna, pieczęć oraz dostęp do systemów roboczych Centrum znajdowały się w rękach jednej osoby, która w dniu przedstawienia nowej dyrektor placówki odmówiła sporządzenia dokumentów kadrowych związanych z jej mianowaniem na stanowisko.

Jak informowaliśmy, działalność i kwestie kadrowe Centrum im. Lesa Kurbasa już nie po raz pierwszy stają się przedmiotem publicznej dyskusji. W szczególności w 2013 roku w Centrum wybuchł publiczny konflikt dotyczący decyzji kadrowych i zarządczych. Pracownicy i zwolennicy sprzeciwiali się zwolnieniom oraz zamknięciu niektórych obszarów działalności.

Jesienią 2023 roku w mediach społecznościowych Centrum pojawiła się informacja, z której wynikało, że ówczesny pełniący obowiązki ministra kultury Rostysław Karandiejew zamierza zmienić kierownictwo instytucji i domaga się, by główna księgowa Nadija Bovtun przygotowała zespół na zmianę kierownictwa pod koniec października. W samym zespole podobno sprzeciwiano się zmianie kierownictwa bez dyskusji, ponieważ mieli własnego kandydata – reżysera Siergieja Masłobojszikowa. Sam Karandiejew oświadczył wówczas, że nie stawiał warunków dotyczących mianowania dyrektora do końca miesiąca, ale planuje omówienie kandydatur. Do mianowania wówczas nie doszło.

29 grudnia 2025 roku zmarła dr nauk o sztuce, teatrolog, zasłużona działaczka sztuki Ukrainy, założycielka i wieloletnia dyrektorka Centrum im. Lesa Kurbasa Nelli Kornienko. Następnie pełniącym obowiązki dyrektora został Ołeksandr Czajka.

Na początku listopada 2026 roku Ministerstwo Kultury przedstawiło zespołowi nową pełniącą obowiązki dyrektora generalnego Centrum – menedżerkę kultury Kristinę Kisielovajtę.

Historia Centrum rozpoczęła się w 1989 roku jako inicjatywa międzynarodowa: wokół autorskiego projektu Nelli Kornienko (1939–2025), która opracowała koncepcję innowacyjnej struktury Centrum, oraz Lesa Taniuka (1938–2016) – jednego z pierwszych na Ukrainie badaczy twórczości Lesa Kurbasa. Wśród priorytetów Centrum znajduje się integracja dziedzictwa Lesa Kurbasa oraz innych przedstawicieli modernizmu, w szczególności artystów z nurtu „Rozstrzelanego Odrodzenia” i pokolenia sześćdziesiątych.

Przypomnijmy, że pełniącą obowiązki dyrektora Narodowego Centrum Sztuki Teatralnej im. Lesia Kurbasa została producentka teatralna i menedżerka kultury Kristina Kisielovate. Została ona przedstawiona zespołowi placówki.

Ministerstwo Kultury Ukrainy rozważa możliwość wsparcia kin i całej branży filmowej, które ponoszą straty z powodu wojny na pełną skalę, rosyjskich ataków i ciągłych alarmów powietrznych. W szczególności chodzi o rekompensatę kosztów operacyjnych i strat spowodowanych odwołanymi seansami.

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