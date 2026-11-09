W Wasylkowie w obwodzie kijowskim wywołała szerokie echo społeczne kwestia wypłaty wynagrodzeń nauczycielom oraz optymalizacji sieci szkół. W grupie na Facebooku „Społeczeństwo Europejskie” pojawiły się żądania upublicznienia zarządzenia kuratorium oświaty dotyczącego optymalizacji sieci szkół ogólnokształcących oraz kalkulacji finansowych.

W kontekście doniesień o deficycie dotacji na edukację poseł Danyło Hetmantsev stwierdził, że władze lokalne zmuszają szkoły do ograniczania usług edukacyjnych. Jednocześnie dyrektorki gimnazjów nr 1 i nr 2 w Wasylkowiecach, Wiktoria Bodnar i Tetiana Maksymczuk, zapewniły, że placówki działają w normalnym trybie, a wynagrodzenia urzędnicze pozostają na dotychczasowym poziomie, choć konieczne było dostosowanie obciążenia pracą.

„Tak, obecnie mamy do czynienia z pewną sytuacją, problemem polegającym na tym, że środków z dotacji nie wystarcza na wynagrodzenia dla naszych nauczycieli. I rzeczywiście musieliśmy w pewnym stopniu zoptymalizować nasz proces edukacyjny” – wyjaśniła Wiktoria Bodnar.

Według Tetiany Maksymczuk w gimnazjum nr 2 ograniczono podział klas na grupy do nauki języka angielskiego i ukraińskiego, informatyki oraz technologii z powodu zmniejszenia dotacji i dodatkowych wydatków w ciągu roku. Również dyrektor liceum akademickiego „Uspich” Witalij Krasnikow zdementował pogłoski o swoim zwolnieniu i zawieszeniu procesu edukacyjnego.

„Wszyscy nauczyciele otrzymywali i będą otrzymywać wynagrodzenie. Proces edukacyjny w liceum nie został zawieszony. Nikt mnie nie zwolnił, nadal pracuję” — napisał dyrektor liceum.

Źródło — Glavkom.

Wcześniej Korecki ogłosił podwyżkę stypendiów studenckich oraz wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 września.

Rada Ministrów Ukrainy zatwierdziła przydział 6,2 mld hrywien dotacji z budżetu państwa na rzecz budżetów lokalnych na dodatki dla nauczycieli.

Ministerstwo Edukacji i Nauki stworzyło specjalny kalkulator internetowy, który pozwala nauczycielom samodzielnie obliczyć swoje wynagrodzenie z uwzględnieniem podwyżki pensji.

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