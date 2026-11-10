W Winnicy lekarze przeprowadzili skomplikowaną operację, aby uratować kończynę żołnierzowi

W Obwodowym Szpitalu Klinicznym im. M. I. Pirogowa w Winnicy lekarze przeprowadzili skomplikowaną operację rekonstrukcyjną u żołnierza, który doznał ciężkiego otwartego złamania z odłamkami w wyniku ataku rosyjskiego drona. Lekarze dołożyli wszelkich starań, aby uratować kończynę obrońcy.

„W wyniku ataku drona nasz dzielny żołnierz doznał ciężkiego otwartego złamania z odłamkami. Pomimo stabilizacji odłamków kostnych znaczny ubytek tkanek miękkich i odsłonięcie kości stwarzały wysokie ryzyko powikłań infekcyjnych, zaburzeń zrostu złamania oraz późniejszej utraty kończyny” – czytamy w komunikacie.

Zaznaczono, że zespół chirurgów rekonstrukcyjnych przeprowadził zaawansowaną technologicznie operację z wykorzystaniem płata mięśniowego Hemisoleus.

„Wykorzystując własne tkanki pacjenta, chirurdzy pokryli odsłoniętą kość dobrze ukrwionym płatem mięśniowym, tworząc sprzyjające warunki do dalszego gojenia złamania. Kolejnym etapem będzie pokrycie pozostałej powierzchni rany wolnym przeszczepem skóry” – dodano w oświadczeniu.

Informację tę podano z powołaniem się na biuro prasowe szpitala.

W obwodzie lwowskim przeprowadzono unikalną, małoinwazyjną operację u lekarza z wadą serca.

Wcześniej we Lwowie lekarzom udało się uratować 43-letniego mieszkańca Kijowa, Włodzimierza, który doznał oparzeń obejmujących około 50% powierzchni ciała w wyniku rosyjskiego ataku na cysternę w obwodzie odeskim.

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