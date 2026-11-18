W Winnicy trwa dochodzenie przedprocesowe w sprawie ciężkich obrażeń ciała odniesionych przez 10-letniego ucznia liceum nr 34. Funkcjonariusze organów ścigania zidentyfikowali już wszystkich uczestników zdarzenia, które miało miejsce 9 listopada 2026 roku, oraz przeprowadzili rozmowy z rodzicami dzieci i pracownikami placówki oświatowej.

W ramach postępowania karnego śledczy skierowali odpowiednie wnioski do departamentu edukacji Rady Miasta Winnicy i planują przeprowadzić wywiady z dziećmi przy użyciu specjalistycznej metodyki „Zielony pokój”. W prokuraturze podkreślono, że sprawą osobiście zajmuje się szef prokuratury obwodowej, a prokuratorzy pozostają w stałym kontakcie z administracją liceum oraz służbami socjalnymi.

Prokuratura wezwała również społeczeństwo do powstrzymania się od przedwczesnych ocen prawnych do czasu zakończenia wszystkich czynności procesowych. Funkcjonariusze organów ścigania podkreślili, że uczestnikami konfliktu są małoletnie dzieci, które nie podlegają odpowiedzialności karnej, dlatego śledztwo wymaga szczególnej rozważności w celu ochrony interesów każdego dziecka.

Według informacji serwisu „Suspilne Winnica”, po bójce w szkole 10-letni Timur Storchak został hospitalizowany w Winnickim Okręgowym Szpitalu Dziecięcym. Lekarze zdiagnozowali u chłopca uraz czaszkowo-mózgowy, wstrząs mózgu oraz złamania kompresyjne dwóch kręgów. Według rodziców poszkodowanego ich syna pobiło dwóch uczniów, a dyrektorka liceum oraz kilku pracowników otrzymało już upomnienia za naruszenie procedury wewnętrznego dochodzenia w sprawie tego incydentu.

Źródło: Prokuratura obwodowa w Winnicy.

Policja w obwodzie odeskim wszczęła postępowanie karne w sprawie znęcania się nad 12-letnim chłopcem przez jego współmieszkańców. Funkcjonariusze organów ścigania wykryli przypadek znęcania się podczas monitorowania sieci społecznościowych, gdzie opublikowano nagranie przedstawiające pobicie, do którego doszło w lipcu bieżącego roku. Sam poszkodowany nikomu nie opowiadał o działaniach sprawców.

W ciągu roku na Ukrainie organy ścigania odnotowały 285 przypadków znęcania się w placówkach oświatowych. W trakcie roku szkolnego policja sporządzała średnio około 32 protokoły administracyjne miesięcznie w związku z przypadkami znęcania się wśród dzieci.

W Ukrainie wzrosła liczba protokołów administracyjnych dotyczących znęcania się w szkołach i na uniwersytetach.

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