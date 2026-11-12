W Odessie i Kijowie odbyły się studenckie konkursy piękności z okazji rocznic powstania dwóch uniwersytetów związanych z Siergiejem Kivalowem.

W Akademii Prawniczej w Odessie tytuł „Miss NU „OYA” – 2027” zdobyła Maria Panchenko. Wśród jej nagród znalazły się: iPhone 18 Pro Max, biżuteria, certyfikaty oraz kwiaty.

Na Kijowskim Uniwersytecie Własności Intelektualnej i Prawa zwyciężyła Sofia Żurawel. Otrzymała ona bon na wycieczkę do Dubaju. Pierwsza wicemiss Anna Staśkowa otrzymała wycieczkę do Paryża, a druga wicemiss Diana Pogrebniak – do Rzymu.

Źródło: publikacje Kijowskiego Uniwersytetu Własności Intelektualnej i Prawa na Instagramie.

Ministerstwo Edukacji podjęło decyzję o przywróceniu Narodowego Uniwersytetu „Odeska Akademia Prawnicza” do składu Odeskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. I. Mechnikowa.

W Londynie odbyła się znacząca konferencja Międzynarodowej Korporacji Edukacyjnej, która stała się ważnym krokiem w rozwoju edukacji i nauki na Ukrainie. Szczególną rolę odegrał w niej ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii, były szef Sił Zbrojnych Ukrainy Walerij Zaluzhnyj. Poinformował o tym prezes Akademii Prawniczej w Odessie, były poseł z partii „Region” Siergiej Kiwałow na swojej stronie na Facebooku.

Były poseł Siergiej Kivalow został ranny podczas ostrzału rakietowego Odessy.

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