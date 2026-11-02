W położonym w strefie przyfrontowej Zaporożu 2 listopada oficjalnie rozpocznie się sezon grzewczy. Miasto z wyprzedzeniem przygotowało infrastrukturę krytyczną na zimę, pomimo ciągłych rosyjskich ostrzałów i ryzyka przerw w dostawach energii elektrycznej.

Aby zapewnić stabilne działanie systemu grzewczego, w mieście zabezpieczono podstacje oraz wyposażono kotłownie i pompy w zasilanie awaryjne. W przypadku przerw w dostawach prądu będą wykorzystywane instalacje kogeneracyjne i generatory.

Ogółem infrastruktura Zaporoża obejmuje 158 kotłowni, 52 instalacje kogeneracyjne o łącznej mocy 100 MW, 29 elektrowni słonecznych i prawie 3000 generatorów.

Fedorow podkreślił, że przygotowania do zimy w znacznym stopniu zależą od odpowiedzialności władz regionalnych. Według niego przykład Zaporoża dowodzi, że nawet 20 kilometrów od linii frontu można zapewnić ludziom ciepło.

Źródło: Iwan Fedorow

W Ukrainie stopniowo rozpoczyna się sezon grzewczy. Na dzień 30 października działa już 6 716 kotłowni, a ciepło dostarczono do ponad 2,4 tysiąca budynków mieszkalnych. Ogrzewanie włączono również w prawie 9,7 tys. placówek sektora społecznego — w szczególności w szkołach, przedszkolach i szpitalach.

Przypomnijmy, że co piąty budynek w Kijowie nie jest przygotowany na odłączenie ogrzewania.

Kiedy w obwodzie odeskim zaczną włączać ogrzewanie — wyjaśnienia władz obwodowych.

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