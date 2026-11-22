W niedzielę, 22 listopada 2026 r., w obwodzie zaporoskim wprowadzono specjalne harmonogramy awaryjnych przerw w dostawach energii elektrycznej (SGAW) – poinformowali szef zaporoskiej obwodowej administracji wojskowej Michaił Semikin oraz służba prasowa spółki akcyjnej „Zaporizhzhyaoblenergo”.

Według informacji przekazanych przez energetyków ograniczenia zostały wprowadzone na pilne polecenie NEC „Ukrenergo” jako środek konieczny do ustabilizowania sytuacji w zjednoczonym systemie energetycznym. W związku z wprowadzeniem SGAW w niektórych lokalizacjach w regionie możliwe są przerwy w dostawach energii elektrycznej wykraczające poza wcześniej opublikowane harmonogramy godzinowych wyłączeń.

Szef obwodu wezwał mieszkańców regionu do wyrozumiałości wobec tymczasowych, wymuszonych ograniczeń, niezbędnych do utrzymania stabilnego funkcjonowania sieci energetycznej.

Źródło: Obwodowa Administracja Wojskowa w Zaporożu / Spółka Akcyjna „Zaporożzeoblenergo”.

22 listopada w wyniku rosyjskich ataków doszło do nowych przerw w dostawach prądu w pięciu obwodach Ukrainy. Częściowo bez prądu zostali odbiorcy w obwodach dniepropetrowskim, żytomierskim, rówieńskim, odeskim i charkowskim. Najtrudniejsza sytuacja panuje w obwodzie odeskim, gdzie powtarzające się uderzenia uszkodziły obiekty kluczowe dla dostaw energii elektrycznej.

Sytuacja w zakresie dostaw energii elektrycznej do Odessy i okolicznych obszarów pozostaje niezwykle trudna. Stan na 22 listopada: z powodu rozległych uszkodzeń głównych sieci energetycznych nie jest na razie możliwe dostarczenie odbiorcom niezbędnej ilości energii elektrycznej. Przedsiębiorstwa energetyczne częściowo przywracają już zasilanie infrastruktury krytycznej i poszukują rozwiązań technicznych, aby stopniowo przywrócić prąd pozostałym odbiorcom.

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