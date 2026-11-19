Jazda na łyżwach po zamarzniętych jeziorach w Karpatach szkodzi przyrodzie i może być śmiertelnie niebezpieczna. Przypomniano o tym w Karpackim Rezerwacie Biosfery.

W szczególności ostrza łyżew pozostawiają na lodzie metalowe wióry oraz ślady środków do pielęgnacji obuwia. Po stopieniu lodu zanieczyszczenia te przedostają się do wody.

Ponadto hałas i wibracje mogą niepokoić rzadkie karpackie i alpejskie traszki, które zimują na dnie jeziora Brebeneskul. Oba gatunki są wpisane do Czerwonej Księgi Ukrainy.

Zagrożeniem jest również sam lód na wysokości około 1800 metrów: z powodu wiatru, wahań temperatury i podwodnych źródeł może być nierównomierny i niestabilny.

W rezerwacie podkreślają, że jazda na łyżwach na jeziorze Brebeneskul oraz innych wysokogórskich zbiornikach wodnych na terenie rezerwatu jest zabroniona.

Źródło: Karpacki Rezerwat Biosfery.

19 listopada w wysokogórskich rejonach Karpat warunki pogodowe gwałtownie się pogorszyły. Na szczycie Pip Ivan Czarnohorski porywy zachodniego wiatru osiągają prędkość 28 m/s, widoczność ogranicza gęsta mgła, a temperatura powietrza spadła do -3 °C. Z powodu wysokiej wilgotności dochodzi również do oblodzenia.

Rankiem 17 listopada w wysokogórskich rejonach Karpat gwałtownie pogorszyły się warunki pogodowe. Na szczycie Pip Ivan odnotowano gęstą mgłę, silny wiatr, mróz i oblodzenie powierzchni.

17 listopada na szczycie Pip Ivan odnotowano mróz do -5°C, zachodni wiatr o prędkości 22 m/s, gęstą mgłę oraz oblodzenie.

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