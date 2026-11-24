56-letniemu urzędnikowi placówki medycznej postawiono zarzut żądania nielegalnej korzyści oraz przyjęcia jej części. Według prokuratury chodzi o kwotę 14 tysięcy dolarów za sfałszowanie dokumentacji dotyczącej hospitalizacji i orzeczenia o niepełnosprawności.

Z ustaleń śledztwa wynika, że do podejrzanego zwrócił się mężczyzna podlegający obowiązkowi służby wojskowej, który miał problemy zdrowotne, prosząc o poradę dotyczącą przejścia badań lekarskich i dalszego uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności.

Urzędnik, choć nie był pracownikiem służby zdrowia, to jednak ze względu na pełnioną funkcję utrzymywał stałe kontakty z lekarzami, zaproponował za 14 000 dolarów amerykańskich zorganizowanie fikcyjnej hospitalizacji mężczyzny na oddziale szpitalnym oraz wpisanie do jego dokumentacji medycznej nieprawdziwych informacji o rzekomo występujących chorobach i odpowiednich diagnozach.

Część środków mężczyzna miał przekazać od razu, a resztę – przed rozpatrzeniem przez odpowiedni zespół ekspertów kwestii ustalenia stopnia niepełnosprawności, w zamian za wydanie pozytywnej decyzji.

Osoba podlegająca obowiązkowi wojskowemu zwróciła się do organów ścigania i od tego momentu działała pod ich nadzorem.

Po otrzymaniu części nielegalnej korzyści – 7 000 dolarów amerykańskich – urzędnik szpitala został zatrzymany zgodnie z art. 208 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy.

Na wniosek prokuratorów sąd zastosował wobec podejrzanego środek zabezpieczający w postaci aresztu tymczasowego z możliwością wpłacenia kaucji w wysokości 625 tys. hrywien.

Śledztwo przedprocesowe prowadzą śledczy Głównego Zarządu Policji w obwodzie żytomierskim przy wsparciu operacyjnym Oddziału Specjalnego w obwodzie żytomierskim Głównego Zarządu Służb Specjalnych Narodowej Policji Ukrainy.

Uwaga: zgodnie z art. 62 Konstytucji Ukrainy osoba jest uznawana za niewinną popełnienia przestępstwa i nie może zostać poddana karze kryminalnej, dopóki jej wina nie zostanie udowodniona zgodnie z prawem i stwierdzona wyrokiem skazującym sądu.

Źródło: biuro prasowe prokuratury obwodowej w Żytomierzu

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