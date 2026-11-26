W październiku 2026 roku ukraińskie centra handlowe działały średnio przez 36 godzin na zasilaniu z generatorów elektrycznych. Stanowi to 11% całkowitego czasu pracy w miesiącu. Jednocześnie koszt energii elektrycznej wytwarzanej przez generatory osiągnął najwyższy poziom od początku roku.

Jak podaje organizacja, w ciągu poprzednich sześciu miesięcy praktycznie nie odnotowano przerw w dostawach energii elektrycznej w centrach handlowych. Jednak w październiku ponownie doszło do przerw w dostawach prądu.

Dla porównania, w marcu 2026 roku centra handlowe działały na generatorach zaledwie przez 3% czasu pracy, podczas gdy w październiku wskaźnik ten wzrósł do 11%.

W październiku średnia komercyjna taryfa za energię elektryczną dla centrów handlowych, z uwzględnieniem energii importowanej, wynosiła 13,67 UAH za kWh wraz z podatkiem VAT. To o 5% więcej niż w marcu 2026 roku.

Jednocześnie energia elektryczna z importu była dla centrów handlowych znacznie droższa niż energia elektryczna wyprodukowana na Ukrainie.

Jeszcze wyższy był koszt energii elektrycznej wytwarzanej przez generatory. Średnia ważona taryfa dla najemców wynosiła 30,64 UAH za kWh z VAT. Jest to najwyższy wskaźnik od początku roku.

Dla porównania, w marcu koszt energii elektrycznej z generatorów wynosił 26,21 UAH za kWh.

W ten sposób energia elektryczna z generatorów w październiku kosztowała centra handlowe 2,2 razy więcej niż energia elektryczna po taryfie komercyjnej.

Informacje te zawarte są w wynikach badania przeprowadzonego przez Ukraińską Radę Centrów Handlowych (URCH).

Przypomnijmy, że Unia Europejska mobilizuje 500 generatorów z rezerw rescEU, a także pomoże dostarczyć na Ukrainę mosty pływające i autobusy w ramach wsparcia przed nadejściem zimy.

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