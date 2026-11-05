Uczestniczka programu „Kawaler” Daria Charitonowa będzie reprezentować Ukrainę na konkursie Miss International 2026 w Tokio

Finalistka konkursu „Miss Ukrainy 2025”, zdobywczyni tytułu Miss International Ukraine 2025 oraz uczestniczka 15. sezonu reality show „Kawaler” – Darja Charitonowa będzie reprezentować Ukrainę na międzynarodowym konkursie piękności Miss International 2026. Konkurs odbędzie się w Japonii w listopadzie.

Daria Charitonowa jest mistrzynią świata i Europy w tańcach towarzyskich. Oprócz kariery sportowej i pracy jako modelka rozwija własną działalność – markę odzieżową. Dziewczyna pracuje również jako trenerka.

Modelka angażuje się w inicjatywy charytatywne. W szczególności zaangażowała się w charytatywny odcinek programu „Taniec z gwiazdami”, zorganizowany wspólnie z Superhumans Center, projektem Ukrainian Women Unity oraz Balem Odważnych Serc, mającym na celu wsparcie centrum protetycznego.

Po zdobyciu tytułu Miss International Ukraine 2025 Charitonowa otrzymała możliwość reprezentowania Ukrainy na międzynarodowym konkursie Miss International.

Międzynarodowy konkurs piękności Miss International 2026 odbędzie się w dniach 11–27 listopada w Tokio (Japonia).

O zwycięstwo będą walczyć reprezentantki różnych krajów świata, wśród których znajdzie się również Ukrainka Daria Charitonowa.

Informację tę podał Narodowy Komitet „Miss Ukrainy”.

Wcześniej uczestniczka 15. sezonu romantycznego reality show „Kawaler” Kateryna Dojczewa, znana pod pseudonimem scenicznym DOICHEVA, wydała debiutancki utwór poświęcony swojemu udziałowi w programie. Artystka przekształciła swoje przeżycia po zakończeniu znajomości z głównym bohaterem projektu, Wiaczesławem Kravtsowem, w taneczny utwór w stylu reggaeton.

Była uczestniczka 15. sezonu romantycznego reality show „Kawaler” Inna Miller, która pracuje jako kosmetyczka, emocjonalnie zareagowała na zakończenie swojego udziału w projekcie z koszykarzem Wiaczesławem Kravtsowem.

Przypomnijmy, że w sieci wywołało burzę ujawnienie informacji o uczestniczkach nowego sezonu programu „Kawaler”.



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