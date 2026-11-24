Serwis internetowy UA.NEWS skierował oficjalny zapytanie dziennikarskie do Specjalistycznej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAP), aby ustalić, w jaki sposób realizowane są warunki ugody w sprawie przyznania się do winy, zatwierdzonej przez Najwyższy Sąd Antykorupcyjny (WAKS) w sprawie Artema Shila dotyczącej sprzeniewierzenia środków spółki akcyjnej „Ukrzaliznytsia” oraz legalizacji nielegalnych dochodów.

Redakcja prosi o wyjaśnienie stanu spłaty kwot sięgających milionów, ewentualnego udziału osób trzecich — w szczególności spółki „Intero” — oraz postępów w wypełnianiu zobowiązań dotyczących ujawnienia innych przestępstw korupcyjnych.

Powodem złożenia zapytania był wyrok WAKS z dnia 13 października 2026 r., w którym sąd zatwierdził ugodę w sprawie przyznania się do winy z dnia 28 września 2026 r. zawartą między prokuratorem SAP a Szilem. Zgodnie z warunkami ugody skazany został zwolniony z odbywania kary głównej z okresem próby i ustalono trzyletni okres próby, nakładając na niego w zamian szereg zobowiązań finansowych i niefinansowych.

Zobowiązania finansowe i rola osób trzecich

W zapytaniu skierowanym do SAP dziennikarze UA.NEWS proszą o poinformowanie, które konkretnie jednostki lub osoby pełniące określone funkcje kontrolują realizację ugody oraz jakie środki kontroli zostały już zastosowane po jej zatwierdzeniu przez sąd.

Osobno redakcja interesuje się aktualnym stanem zobowiązań finansowych, wśród których znajdują się: wypłata na rzecz SA „Ukrzaliznytsia” 60 mln UAH tytułem odszkodowania za wyrządzoną szkodę; przekazanie 80 mln UAH na rzecz fundacji charytatywnej „Powróć żywy”; uiszczenie grzywny w wysokości 204 mln hrywien z rozłożeniem płatności na raty; oraz wypełnienie warunków dotyczących specjalnej konfiskaty mienia lub zapłaty jego ekwiwalentu pieniężnego.

Media proszą o podanie kwot i dat faktycznie dokonanych płatności, wysokości salda oraz terminów spłaty, a także o wyjaśnienie, czy płatności te były dokonywane przez osoby trzecie – w szczególności przez spółkę „Intero” – oraz czy sprawdzano pochodzenie tych środków. Ponadto redakcja pyta o etap wykonania wyroku w zakresie konfiskaty szczególnej oraz utrzymania zajęć majątku.

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Ujawnienie przestępstw i możliwe konsekwencje niewykonania

W odniesieniu do zobowiązań Artema Szyla do złożenia zeznań obciążających innych uczestników przestępstw oraz do ujawnienia w ciągu dwóch miesięcy innego przestępstwa korupcyjnego, w sprawie którego prowadzi dochodzenie NABU, dziennikarze proszą o podanie ostatecznego terminu spełnienia tego wymogu oraz o informację, czy na podstawie przekazanych przez niego informacji zarejestrowano nowe postępowania karne w Jednolitym Rejestrze Spraw Karnych (ERDR).

Ponadto serwis UA.NEWS pyta, czy odnotowano przypadki nieterminowego lub nieprawidłowego wykonania warunków ugody, czy napływały wnioski o zmianę terminów lub trybu ich wykonania oraz jakie mechanizmy reagowania przewidziano w przypadku naruszeń — w szczególności z uwzględnieniem prawa prokuratora do zwrócenia się do sądu o uchylenie wyroku zgodnie z art. 476 Kodeksu postępowania karnego Ukrainy.

Kontekst

Połączone postępowanie karne (nr 52025000000000084 z dnia 19.02.2025 r. oraz nr 52025000000000074 z dnia 14.02.2025 r.) dotyczyło przywłaszczenia środków finansowych spółki akcyjnej „Ukrzaliznytsia” oraz legalizacji mienia uzyskanego w sposób przestępczy. Działania Artema Shila zakwalifikowano na podstawie części 3 art. 27, części 5 art. 191 oraz części 3 art. 209 Kodeksu karnego Ukrainy.

Przypomnijmy, że 13 października WAKS zatwierdził ugodę Szila z organami śledczymi. Zgodnie z jej warunkami otrzymał on osiem lat pozbawienia wolności, ale został zwolniony z odbywania kary z trzyletnim okresem próby.

Ponadto zakazano mu przez trzy lata sprawowania funkcji w formacjach wojskowych i organach ścigania. Jak wyjaśnił Żeleznyak, porozumienie przewiduje kilka zobowiązań finansowych. Szilo ma zapłacić grzywnę w wysokości 204 mln hrywien. Kwotę tę zezwolono spłacić w ciągu roku w czterech ratach po 51 mln hrywien co kwartał. Kolejne 325,7 mln hrywien podlega specjalnej konfiskacie wraz z trzema mieszkaniami. Ponadto ugoda przewiduje zwrot 60 mln hrywien tytułem odszkodowania oraz przekazanie 80 mln hrywien na fundusz „Wróć żywy”.

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