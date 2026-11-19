Węgierska spółka kolejowa MÁV przedłużyła ograniczenia w ruchu dwóch par pociągów pasażerskich, które kursowały na trasie Budapeszt – Mukaczewo po torach o szerokości europejskiej. Od tej pory pociągi będą dojeżdżać jedynie do stacji granicznej Czop, a ruch na ukraińskim odcinku do Mukaczewa został zawieszony do odwołania.

Spółka uzasadniła tę decyzję względami bezpieczeństwa pracowników grupy MÁV.

Na czas obowiązywania ograniczeń „Ukrzaliznyca” zorganizowała połączenia przesiadkowe – pasażerowie mogą dostać się z Czopu do Mukaczewa i w przeciwnym kierunku pociągami podmiejskimi kursującymi po torach szerokotorowych. Jednocześnie pociąg nocny na trasie Budapeszt – Mukaczewo – Kijów, skomponowany przez „Ukrzaliznytsię”, nadal kursuje zgodnie z dotychczasową trasą bez zmian.

Źródło: MÁV.

Premier Węgier Péter Magyar poinformował, że ruch pociągów między obydwoma krajami zostanie wstrzymany 17 i 18 listopada. Jak podał, rosyjski dron uderzył około 300 metrów od dworca kolejowego w Mukaczewie.

Czytaj nas na