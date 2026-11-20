Ukraina ściśle współpracuje z Polską, aby pomóc w wyjaśnieniu naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej podczas zmasowanego ataku rosyjskiego 20 listopada.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga podkreślił, że kolejne naruszenie przestrzeni powietrznej Polski (i NATO) pokazuje zagrożenia, jakie rosyjska agresja niesie dla całej Europy i wspólnoty transatlantyckiej.

„Podczas gdy Moskwa próbuje zainicjować dyskusję na temat »nowej architektury bezpieczeństwa w Europie«, rosyjskie rakiety i drony bezpośrednio podważają istniejący porządek bezpieczeństwa w Europie. Pierwszym krokiem do jego wzmocnienia byłoby prawdopodobnie zaprzestanie takich ataków” – podkreślił minister.

Sybiga zauważył, że wspierając potencjał Ukrainy, która stanowi pierwszą linię obrony przed rosyjskim zagrożeniem, sojusznicy chronią swoich obywateli i własne bezpieczeństwo.

Obecnie niezwykle ważne jest zwiększenie presji na Rosję, wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Ukrainy oraz zintensyfikowanie wysiłków na rzecz osiągnięcia pokoju – podkreślił szef MSZ i wyraził solidarność z Polską oraz narodem polskim.

„Ściśle współpracujemy, aby zapewnić wszelką niezbędną pomoc w dochodzeniu w sprawie tego incydentu oraz w zapobieganiu podobnym zagrożeniom w przyszłości” – dodał Sybiga.

Oświadczenie to wygłosił minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga w serwisie społecznościowym X.

Przypomnijmy, że Sybiga zareagował na naruszenie przestrzeni powietrznej Polski podczas rosyjskiego ataku.

Donald Tusk zwołał nadzwyczajne posiedzenie w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej Polski.

Polska zbada przypadki naruszenia przestrzeni powietrznej podczas ataku Rosji na Ukrainę – oświadczył Tusk.

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