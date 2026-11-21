Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wymienił 15 tymczasowo okupowanych miejscowości w obwodach chersońskim i zaporoskim, w których strona ukraińska proponuje zorganizowanie misji humanitarnych na wzór Oleszki.

W szczególności w obwodzie chersońskim chodzi o dziewięć miejscowości: Radensk, Kostohryzowe, Hola Prystan, Starą Zburiówkę, Nową Zburiówkę, Hladkivkę, Wielkie Kopani, Kardaszynkę i Wielką Kardaszynkę.

Kolejne sześć miejscowości znajduje się w obwodzie zaporoskim. Są to: Majaczka, Zlatopil, Dniprorudne, Kamiańskie, Werchnia Krynica i Wasylówka.

Prezydent zaznacza, że lista została przekazana przedstawicielom Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie wykaz ten będzie aktualizowany i dopracowywany. W szczególności należy ustalić, ilu ludzi pozostało w danej miejscowości i w jakim są stanie.

Źródło: „Suspilne”.

Przypomnijmy, że w ramach misji humanitarnej w Oleszkach przygotowano 25 autobusów do udzielania pomocy i ewakuacji ludności cywilnej.

W tymczasowo okupowanych Oleszkach w obwodzie chersońskim zakończono rozminowywanie wyznaczonych tras oraz przygotowano konwój humanitarny do wyruszenia – poinformował pełnomocnik Rady Najwyższej ds. praw człowieka Dmytro Lubinec.

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