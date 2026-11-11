Kijów domaga się co najmniej 10 lat wsparcia finansowego dla ukraińskiej armii liczącej 800 tysięcy żołnierzy po zakończeniu wojny. Według agencji AFP kwestia ta była omawiana podczas rozmów w Abu Zabi.

Ukraina dąży do uzyskania powojennego wsparcia dla swojej 800-tysięcznej armii przez co najmniej 10 lat. Informację tę, powołując się na źródło, przekazuje agencja AFP.

Kwestia ta pojawiła się w kontekście rozmów w Abu Zabi. Główny negocjator ze strony Ukrainy, Rustem Umerow, spotkał się z wysłannikami USA oraz przedstawicielami Europy, UE i NATO przed rozpoczęciem trójstronnych rozmów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W rozmowach uczestniczy również najwyższy rangą generał USA i NATO w Europie, Alexus Grinkiewicz.

W wspólnym oświadczeniu przedstawiciele Europy, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i NATO potwierdzili swoje „wspólne zaangażowanie na rzecz solidnej powojennej architektury bezpieczeństwa w Europie”.

Umerow oświadczył, że priorytetami Ukrainy pozostają zapewnienie zawieszenia broni oraz gwarancje bezpieczeństwa. „Nasz naród czeka na zakończenie tej wojny” – powiedział.

Ministrowie spraw zagranicznych Ukrainy i Francji w Paryżu wysoko ocenili wysiłki USA na rzecz osiągnięcia „częściowego zawieszenia broni”, które może stać się „pierwszym krokiem do pełnego i bezwarunkowego zawieszenia broni”.

Ukraina, jak pisze gazeta, nalega również na powojenne wsparcie dla swojej armii.

„Wysoko postawione ukraińskie źródło poinformowało agencję AFP, że Ukraina potrzebuje co najmniej 10 lat wsparcia finansowego, aby utrzymać 800-tysięczną armię, zdolną do obrony przed jakimkolwiek przyszłym atakiem Rosji” – czytamy w publikacji.

Moskwa próbuje przekształcić negocjacje w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie w dyskusję na temat nowej architektury bezpieczeństwa w Europie. Kreml dąży do powrotu do postulatów wysuwanych przez USA i NATO jeszcze w 2021 roku, w szczególności dotyczących ograniczenia obecności wojskowej Sojuszu w Europie.

Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wysłuchał sprawozdania ukraińskiego zespołu negocjacyjnego z podsumowaniem pierwszego dnia konsultacji w Abu Zabi (ZEA) 10 listopada. Proces negocjacyjny rozpoczął się od konsultacji z partnerami europejskimi i amerykańskimi, po czym odbyło się spotkanie w formacie trójstronnym z udziałem delegacji Ukrainy, USA i Rosji.

Podczas rozmów w Abu Zabi Ukraina poruszyła kwestię zakrojonej na szeroką skalę wymiany jeńców z Rosją. Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego strony omawiały warianty wymiany w formacie „1000 na 1000”, a nawet „1500 na 1500”. Na razie nie ma ostatecznych porozumień, ale delegacja amerykańska planuje poruszyć tę kwestię podczas kolejnych kontaktów ze stroną rosyjską.

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