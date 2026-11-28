28 listopada Wołodymyr Zełenski wysłuchał sprawozdania zastępcy szefa Biura Prezydenta Pawła Palisy dotyczącego sytuacji na froncie, najpilniejszych potrzeb ukraińskich obrońców oraz współpracy z sojusznikami.

Osobno omówiono dostawy środków obrony przeciwlotniczej, wieżyczek i innego sprzętu, a także porozumienia z europejskimi producentami w ramach programu antybalistycznego FREYJA.

Zełenski oświadczył, że prace nad programem przebiegają zgodnie z jasnym planem, a Ukraina jest coraz bliżej stworzenia skutecznego systemu przeciwrakietowego.

Prezydent ogłosił również kontynuację programu zakupu pickupów dla wojska w 2027 roku oraz poinformował o przyszłych nominacjach kadrowych w sektorze wojskowym, które zostaną przeprowadzone wspólnie z ministrem obrony i głównodowodzącym Sił Zbrojnych Ukrainy.

Źródło: Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że pierwsze prototypy ukraińskiego systemu przeciwrakietowego FREYJA mają pojawić się już tej zimy. W tym samym okresie planowane jest przeprowadzenie ich pierwszych testów.

Ukraina omówiła z Kanadą przystąpienie do projektu antybalistycznego FREYJA, którego celem jest stworzenie działającego prototypu systemu już w drugim kwartale 2027 roku. Strona kanadyjska potwierdziła gotowość do wsparcia tej inicjatywy.

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że do programu FREYJA dołączyło już 11 państw. Według niego Europa musi rozwijać własną produkcję pocisków przeciwrakietowych i stworzyć niezależny system obrony przeciwrakietowej, ponieważ niewiele krajów na świecie dysponuje takimi zdolnościami produkcyjnymi.

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