Ukraina nie otrzymała od Stanów Zjednoczonych wyjaśnień dotyczących wykorzystania pomocy wojskowej w wysokości 400 mln dolarów

Ukraina nadal nie otrzymała od Stanów Zjednoczonych informacji na temat tego, w jaki sposób zostanie wykorzystana pomoc wojskowa w wysokości 400 mln dolarów przewidziana w ramach programu Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). Kijów nie wie, jakie umowy zostały już zawarte lub są planowane, ani na jakie konkretnie potrzeby zostaną przeznaczone te środki.

Według słów dyplomaty strona ukraińska wielokrotnie zwracała się z prośbą o wyjaśnienia do Ministerstwa Obrony USA oraz przedstawicieli NATO w niemieckim Wiesbaden. Jednak Kijów tak i nie otrzymał odpowiedzi na swoje zapytania.

„Nie mamy potwierdzenia ze strony amerykańskiej ani ze strony NATO – w szczególności od NSATU w Wiesbaden – dotyczącego tego, gdzie znajdują się środki, jakie umowy zostały już podpisane lub zostaną podpisane oraz na co dokładnie zostaną przeznaczone te środki” – zaznaczył Senik.

Dyplomata podkreślił, że 400 mln dolarów mogłoby pomóc w zaspokojeniu szeregu krytycznie ważnych potrzeb Sił Zbrojnych Ukrainy.

W szczególności chodzi o zakup amunicji, zaopatrzenie materiałowo-techniczne oraz wsparcie eksploatacji myśliwców F-16.

„To znaczna kwota. Bardzo chcielibyśmy uzyskać odpowiedzi na nasze pytania oraz dowiedzieć się, kiedy i na co dokładnie zostaną wykorzystane te środki” – dodał.

Informację tę przekazał tymczasowy pełnomocnik ds. Ukrainy w USA Denys Senik w komentarzu dla Suspilne.

Przypomnijmy, że Hiszpania przeznaczy Ukrainie 437 mln euro na wsparcie wojskowe. O nowym pakiecie pomocy poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski po rozmowie telefonicznej z premierem Hiszpanii Pedro Sanchezem.

Wcześniej, 5 listopada, Wołodymyr Zełenski omówił z premierem Andory Xavierem Espotem Samorą ewentualną pomoc w sprowadzeniu ukraińskich dzieci, które zostały uprowadzone przez Rosję. Według głowy państwa Ukrainie udało się już sprowadzić z powrotem 2790 dzieci spośród ponad 20 tysięcy, które zostały nielegalnie wywiezione przez Rosję.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas spotkania w Madrycie z przewodniczącym Rady Europejskiej António Costą podkreślił konieczność udziału przedstawicieli Europy w negocjacjach dotyczących gwarancji bezpieczeństwa i odbudowy gospodarczej Ukrainy.

Czytaj nas na