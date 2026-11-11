Ukraina liczy na otrzymanie pierwszych szwedzkich myśliwców Gripen w styczniu lub lutym 2027 roku. Samoloty te mają być wykorzystywane w szczególności do niszczenia rosyjskich dronów bojowych typu „Shahed”.

Według głowy państwa Ukraina potrzebuje również dodatkowych amerykańskich myśliwców F-16, ponieważ znaczna część posiadanych samolotów jest obecnie w remoncie.

„Ale są one dobre, szybkie i zdolne do niszczenia odrzutowych dronów typu Shahed. Korzystamy z nich i jesteśmy wdzięczni krajom, które nam je przekazały: Danii i Norwegii. W rozmowach ze Szwecją poruszamy kwestię samolotów Gripen” – zaznaczył prezydent.

Wołodymyr Zełenski poinformował, że pierwsze szwedzkie myśliwce mogą przybyć na Ukrainę w styczniu lub lutym, najprawdopodobniej w lutym.

„Podnosimy kwestię, że potrzebujemy ich jak najszybciej. Ale prace trwają. Zobaczymy, jak samoloty Gripen sprawdzą się w walce z dronami typu „szahid”. Liczymy na nie” — dodał.

W ten sposób Ukraina oczekuje wzmocnienia lotniczego komponentu obrony przeciwlotniczej i liczy na wykorzystanie samolotów Gripen, w szczególności do zwalczania rosyjskich dronów odrzutowych.

O tym poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas rozmowy z przedstawicielami mediów.

24 sierpnia minister spraw zagranicznych Andrij Sybiga oświadczył, że szwedzkie myśliwce Gripen przygotowują się do obrony ukraińskiej przestrzeni powietrznej. Ukraina i Szwecja omówiły harmonogram realizacji porozumień dotyczących samolotów oraz dalszą współpracę w zakresie obronności.

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że ukraińscy piloci wojskowi wkrótce opanują obsługę szwedzkich myśliwców Gripen E. Szkolenie pilotów w Szwecji przebiega obecnie znacznie szybciej niż oczekiwano.

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