Ukraina otrzyma od UE prawie 1 mld euro na zimowe wsparcie sektora energetycznego

Unia Europejska przeznaczyła prawie 1 miliard euro w ramach zimowego pakietu wsparcia dla ukraińskiego sektora energetycznego. Ambasador UE na Ukrainie Katarina Maternowa poinformowała, że łączna kwota środków finansowych przekazanych przez Unię Europejską na rzecz ukraińskiego sektora energetycznego od początku pełnej inwazji wyniosła około 4 mld euro.

Według dyplomatki nowy pakiet zimowy obejmuje wsparcie płynności finansowej kluczowych przedsiębiorstw, w szczególności „Ukrenergo”, pomoc w zakupie gazu, rozwój energii odnawialnej, naprawę uszkodzonej infrastruktury oraz wzmocnienie pasywnej ochrony obiektów.

Pomoc humanitarna obejmuje wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji w pobliżu linii frontu, a także przekazanie ponad 11 tysięcy generatorów i dodatkowego sprzętu.

Źródło: Maternowa w wywiadzie dla Ukrinformu.

Unia Europejska przeznaczyła Ukrainie kolejne 1,24 mld euro na potrzeby obronne. Środki te zostaną przeznaczone w szczególności na drony, przechwytujące, amunicję do dronów oraz rakiety produkcji ukraińskiej. Łączna kwota finansowania obronnego Ukrainy w ramach tego programu zbliżyła się już do 13 mld euro.

Rada Ministrów Ukrainy podjęła decyzję o przyznaniu Kijowowi dodatkowych 2 miliardów hrywien na przygotowania do sezonu grzewczego. Środki zostaną przeznaczone na ochronę infrastruktury energetycznej oraz zapewnienie stabilnych dostaw ciepła w zimie.

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