Ukraina otrzyma nowe środki ochrony przed zamachowcami-samobójcami za półtora–dwa miesiące – Zełenski

Ukraina realizuje trzy specjalistyczne projekty obronne, z których pierwszy przyniesie praktyczne rezultaty w zakresie ochrony ukraińskich miast przed dronami typu „Shahed” już za półtora–dwa miesiące. Poinformował o tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po zakończeniu międzynarodowych spotkań w Norwegii.

Głowa państwa podkreśliła konsekwentne wsparcie Norwegii w zakresie wzmocnienia drugiego projektu – systemu antybalistycznego FREYJA. Trzecia inicjatywa dotyczy rozwoju środków obrony przeciwlotniczej i łączności satelitarnej, a jej szczegóły zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Źródło: Interfax-Ukraina.

Ukraina straciła dostęp do Starlink z powodu zestrzelenia rakietowych „Shahedów” — Zełenski

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził merytoryczną rozmowę z sekretarzem stanu USA Marco Rubio. Strony omówiły kwestie istotne dla ochrony życia Ukraińców, w szczególności dostawy systemów przechwytujących pociski balistyczne, wczesne ostrzeganie przed rosyjskimi atakami balistycznymi oraz sytuację związaną z systemami Starlink i Starshield.

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