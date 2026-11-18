Ambasada Ukrainy w Armenii dostarczyła do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy 12 generatorów inwerterowych. Sprzęt zostanie przekazany regionom położonym w pobliżu linii frontu oraz dotkniętym rosyjskimi atakami.

Podkreślono, że generatory, zwane również mini-elektrowniami, zostały zakupione w ramach inicjatywy ministra spraw zagranicznych Ukrainy Andriya Sybygi WarmthForUkraine.

Oprócz generatorów w skład ładunku humanitarnego weszły laptopy, drukarki laserowe oraz świąteczne prezenty dla dzieci.

Inicjatywa została zrealizowana przy wsparciu Armeńskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża.

Poinformowało o tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy.

Ponadto Unia Europejska mobilizuje 500 generatorów z rezerw rescEU, a także pomoże w dostarczeniu na Ukrainę mostów pływających i autobusów w celu zapewnienia wsparcia przed nadejściem zimy.

Niemcy przekażą Ukrainie nowe radary, które pomogą lepiej kontrolować przestrzeń powietrzną i staną się częścią przyszłego systemu obrony przeciwlotniczej „Freya”. Oświadczył to minister obrony Niemiec Boris Pistorius po posiedzeniu Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy w formacie „Ramstein” w Brukseli. Potwierdził również, że Berlin będzie nadal dostarczał Ukrainie pociski do systemów Patriot oraz kompleksy IRIS-T.

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