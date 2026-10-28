Ministerstwo Obrony Ukrainy, przy wsparciu klastra obronnego Brave1, rozpoczęło prace nad nowym kierunkiem rozwoju wojskowo-technicznego — ciężkich bezzałogowych statków powietrznych (BSP), przeznaczonych do ewakuacji rannych żołnierzy z obszarów, gdzie ewakuacja lądowa jest utrudniona lub niemożliwa. Informację tę podało 28 października ukraińskie ministerstwo obrony.

Potrzeba ewakuacji powietrznej wynika z masowego stosowania dronów FPV oraz zaminowania dróg, co ogranicza skuteczność naziemnych systemów zrobotyzowanych pod względem szybkości transportu ciężko rannych.

W październiku odbyła się pierwsza na świecie udana operacja bojowa z wykorzystaniem heksakoptera Heavy Shot „Ajudag-6” (30. oddzielna brygada zmechanizowana), który ewakuował żołnierza piechoty na odległość ponad 15 km. Specjalistyczny dron StarGate, wyposażony w moduł medyczny z noszami, o nośności do 150 kg oraz sztuczną inteligencję do nawigacji w warunkach zakłóceń sygnału GPS, później z powodzeniem przeprowadził dwie ewakuacje żołnierzy 475. oddzielnego pułku szturmowego CODE 9.2 z szarej strefy w pobliżu granicy z Federacją Rosyjską.

Podstawowe wymagania techniczne dotyczące bezzałogowych statków powietrznych (BSPL) do ewakuacji zostały opracowane wspólnie z wojskowymi w 2024 roku: ładowność od 130 kg, zasięg lotu od 15 km z ładunkiem oraz co najmniej trzy alternatywne kanały łączności w celu przeciwdziałania środkom walki radioelektronicznej.

Źródło: Ministerstwo Obrony Ukrainy.

Wcześniej w obwodzie charkowskim Siły Obronne Ukrainy po raz pierwszy od początku wojny przeprowadziły ewakuację powietrzną rannego bezpośrednio z pola walki. Na kierunku Kupiańsk za pomocą dużego drona udało się ewakuować z pozycji 49-letniego żołnierza Konstantyna, który stracił obie nogi. Producent drona, firma Gurzuf Defence, poinformowała, że żołnierz spędził prawie półtora roku na niebezpiecznej pozycji bojowej. Próba dotarcia do niego zwykłymi metodami stanowiła śmiertelne zagrożenie dla grupy ratowniczej.

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