Poziom gotowości sektora mieszkaniowo-komunalnego oraz infrastruktury społecznej Ukrainy na okres zimowy wynosi 98,6%. Kwestię przygotowania gmin do nadejścia mrozów omówiono podczas posiedzenia Państwowej Komisji ds. Bezpieczeństwa Technologiczno-Ekologicznego i Sytuacji Nadzwyczajnych, które zorganizowało Ministerstwo Infrastruktury.

„Odbyło się posiedzenie Państwowej Komisji ds. Bezpieczeństwa Technologiczno-Ekologicznego i Sytuacji Nadzwyczajnych. Skupiliśmy się na przygotowaniu gmin do zimy, rezerwowym zaopatrzeniu Kijowa w ciepło, zapewnieniu ludziom wysokiej jakości wody pitnej oraz reagowaniu na skutki rosyjskich ataków” – czytamy w komunikacie.

Na dzień dzisiejszy ogólny stopień gotowości sektora mieszkaniowo-komunalnego oraz infrastruktury społecznej na zimę wynosi 98,6%. Szczególną uwagę poświęcono gotowości służb komunalnych i ratowniczych, zapasom paliwa oraz sprzętowi do napraw awaryjnych.

Osobno omówiono kwestię rezerwowego zaopatrzenia stolicy w ciepło. Agencja Odbudowy buduje w Kijowie sześć rezerwowych kotłowni. Podczas posiedzenia określono kroki niezbędne do ich wykorzystania w sytuacji nadzwyczajnej: przegląd techniczny, przygotowanie przyłączy do sieci, szkolenie personelu oraz ustalenie zasad eksploatacji.

Kolejnym priorytetem jest nieprzerwane zaopatrzenie w wodę oraz jakość wody pitnej. Jak podkreślił Kałasznik, przedsiębiorstwa wodociągowe muszą być gotowe do wzmożonego oczyszczania wody w przypadku zanieczyszczenia źródeł lub uszkodzenia infrastruktury. W tym celu niezbędne są zapasy odczynników, kontrola laboratoryjna, zasilanie awaryjne oraz sprawdzone schematy awaryjnego zaopatrzenia społeczności w wodę.

Informację tę przekazał na Telegramie minister ds. odbudowy, infrastruktury i transportu Mykoła Kałasznik.

Przypomnijmy, że Zełenski skrytykował Kliczkę za opóźnienia w przygotowaniach do zimy.

Kijów zrealizował ponad 60% działań przewidzianych w planie odporności miasta. Wszystkie zaplanowane prace mają zostać zakończone do grudnia – poinformował burmistrz Witalij Kliczko.

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