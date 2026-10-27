Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiga podczas wspólnej konferencji prasowej w Helsinkach z szefami ministerstw spraw zagranicznych Finlandii i Norwegii potwierdził gotowość strony ukraińskiej do udziału w trójstronnym spotkaniu Ukraina–USA– Rosji na szczeblu zespołów negocjacyjnych, zaplanowanym na listopad w Abu Zabi.

Według ministra spotkanie będzie poświęcone kwestiom bezpieczeństwa, w tym możliwości częściowego zawieszenia ognia, przywróceniu bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Czarnym oraz ochronie infrastruktury energetycznej przed nadejściem zimy.

Jednocześnie Andrij Sybiga podkreślił konieczność zorganizowania bezpośredniego spotkania Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina w celu rozwiązania najbardziej drażliwych kwestii, zaznaczając: „Należy podkreślić, że zespoły negocjacyjne spotykały się już kilkakrotnie w przeszłości, czasami jednak odnosiło się wrażenie, że wciąż wracamy do tych samych kwestii, ponieważ moim zdaniem poziom tej grupy, z całym szacunkiem dla jej uczestników, jest niewystarczający do omawiania najbardziej drażliwych kwestii. Właśnie dlatego nadal potrzebne jest również spotkanie na szczeblu Zełenskiego i Putina. A my mamy co zaproponować”. Wizyta odbyła się w kontekście rozmów przywódców Finlandii i Norwegii z szefem Kremla, podczas których wezwali oni Rosję do deeskalacji i zaprzestania ataków na ukraińską infrastrukturę cywilną.

Źródło: „Interfax-Ukraina”

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spodziewa się, że trójstronne spotkanie przedstawicieli Ukrainy, USA i Rosji odbędzie się na początku listopada.

Wcześniej doradca rosyjskiego dyktatora Jurij Uszakow oświadczył, że negocjacje w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie planuje się przeprowadzić w pierwszej połowie listopada w Abu Zabi w formacie trójstronnym z udziałem Ukrainy, USA i Rosji.

Oświadczenie rosyjskiego dyktatora Władimira Putina o zgodzie na wznowienie rozmów pokojowych z Ukrainą nie gwarantuje jeszcze ich faktycznego przeprowadzenia. Wyniki wszelkich kontaktów należy oceniać na podstawie wyników spotkań, a nie przed ich rozpoczęciem – uważa prezydent Wołodymyr Zełenski.

Czytaj nas na