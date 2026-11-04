Ukraina zamierza rozpocząć wstępne zamknięcie pierwszych klastrów negocjacyjnych dotyczących przystąpienia do Unii Europejskiej w 2027 roku. Kraj planuje zakończyć proces negocjacyjny do końca 2028 roku.

Oświadczył to ambasador Ukrainy przy UE Wsiewołod Cencow. Według niego Ukraina osiągnęła już znaczny postęp w wielu obszarach, w szczególności w dziedzinie handlu, usług finansowych, transformacji cyfrowej, rolnictwa, energetyki, podatków, edukacji i nauki.

Obszary te, według oceny dyplomaty, charakteryzują się obecnie najwyższym poziomem gotowości, dlatego ich wstępne zamknięcie może rozpocząć się już w przyszłym roku.

Jednocześnie Ukraina musi skoncentrować się na reformach w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania. Rząd planuje w ciągu 2027 roku uchwalić większość aktów prawnych dotyczących wszystkich rozdziałów negocjacyjnych.

Następnie Komisja Europejska ma ocenić wykonaną pracę, a na podstawie jej wniosków rozpocznie się przygotowywanie projektu traktatu o przystąpieniu Ukrainy do UE.

Cencow określił zakończenie negocjacji w 2028 roku jako ambitny, ale osiągalny cel.

Źródło: Ambasador Ukrainy przy UE Wsiewołod Cencow

Ukraina i Węgry planują utworzyć komisję międzyrządową, która zajmie się kwestią blokowania przez Budapeszt ostatnich klastrów negocjacyjnych. Ich otwarcie jest niezbędne dla postępów Ukrainy na drodze do przystąpienia do UE.

13 października UE oficjalnie otworzyła dwa nowe bloki negocjacyjne dotyczące przystąpienia Ukrainy.

Ponad połowa mieszkańców Unii Europejskiej – 53% – uważa, że nie należy przyjmować Ukrainy do Unii w najbliższych latach. Jednocześnie 47% ankietowanych popiera przeciwne stanowisko.

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