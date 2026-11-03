Ukraina zamierza zamknąć 7 rozdziałów negocjacji w sprawie przystąpienia do UE w pierwszej połowie 2027 roku — Korecki

Ukraina zamierza stworzyć warunki do wstępnego zamknięcia 7 z 35 rozdziałów procesu negocjacyjnego w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2027 roku, podczas prezydencji Litwy w Radzie UE.

Oświadczył to premier Ukrainy Serhij Korecki podczas wystąpienia na szczycie Euronews EU Enlargement Summit.

Szef rządu podkreślił, że Kijów dąży do uzyskania pozytywnej oceny kryteriów pośrednich jak najwcześniej w 2027 roku, a do końca 2026 roku liczy na otwarcie dwóch nowych klastrów negocjacyjnych. Kluczowymi priorytetami programu pozostają reforma sądownictwa, walka z korupcją oraz reforma administracji publicznej.

Aby przyspieszyć spełnienie określonych kryteriów w ramach podstawowego bloku negocjacyjnego „Podstawy”, rząd aktywnie współpracuje z Radą Najwyższą i utworzył wspólną grupę roboczą z Komisją Europejską.

Źródło: Suspilne.

13 października UE oficjalnie otworzyła dwa nowe bloki negocjacyjne dotyczące przystąpienia Ukrainy.

Ukraina i Węgry planują utworzyć komisję międzyrządową, która zajmie się kwestią blokowania przez Budapeszt trzech klastrów negocjacyjnych. Ich otwarcie jest niezbędne dla postępów Ukrainy na drodze do przystąpienia do UE.

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