Ukraina zamierza zamknąć 7 rozdziałów negocjacji w sprawie przystąpienia do UE w pierwszej połowie 2027 roku — Korecki
Ukraina zamierza stworzyć warunki do wstępnego zamknięcia 7 z 35 rozdziałów procesu negocjacyjnego w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2027 roku, podczas prezydencji Litwy w Radzie UE.
Oświadczył to premier Ukrainy Serhij Korecki podczas wystąpienia na szczycie Euronews EU Enlargement Summit.
Szef rządu podkreślił, że Kijów dąży do uzyskania pozytywnej oceny kryteriów pośrednich jak najwcześniej w 2027 roku, a do końca 2026 roku liczy na otwarcie dwóch nowych klastrów negocjacyjnych. Kluczowymi priorytetami programu pozostają reforma sądownictwa, walka z korupcją oraz reforma administracji publicznej.
Aby przyspieszyć spełnienie określonych kryteriów w ramach podstawowego bloku negocjacyjnego „Podstawy”, rząd aktywnie współpracuje z Radą Najwyższą i utworzył wspólną grupę roboczą z Komisją Europejską.
Źródło: Suspilne.
13 października UE oficjalnie otworzyła dwa nowe bloki negocjacyjne dotyczące przystąpienia Ukrainy.
Ukraina i Węgry planują utworzyć komisję międzyrządową, która zajmie się kwestią blokowania przez Budapeszt trzech klastrów negocjacyjnych. Ich otwarcie jest niezbędne dla postępów Ukrainy na drodze do przystąpienia do UE.