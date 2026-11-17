Ukraina zainicjowała przeprowadzenie operacji humanitarnych w kolejnych 10 miejscowościach na tymczasowo okupowanych terytoriach obwodów chersonskiego i zaporoskiego, wzorując się na misji ewakuacyjnej, która miała miejsce w Oleszkach.

Poinformował o tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski po zakończeniu narady z zespołem dyplomatycznym, szefami służb wywiadowczych, Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) oraz Naczelnym Dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy.

Podczas spotkania głowa państwa została poinformowana o przebiegu operacji humanitarnej w Oleszkach oraz o udzieleniu niezbędnej pomocy obywatelom Ukrainy, których udało się już ewakuować na terytorium kontrolowane przez Ukrainę.

Według prezydenta kwestia organizacji podobnych korytarzy humanitarnych i misji w dziesięciu wyznaczonych miejscowościach będzie w najbliższym czasie omawiana przez ukraińską grupę negocjacyjną z amerykańskimi mediatorami.

Źródło: Zełenski na Facebooku.

Wcześniej Pieskow oświadczył, pod jakim warunkiem Rosja zgodzi się na misję humanitarną w Kostiantynówce.

Atesz poinformował o zamiarze Rosji wysłania żołnierzy do Kostiantynówki pod pozorem misji humanitarnej.

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