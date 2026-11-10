Ukraina tworzy Siły Kosmiczne: po co są potrzebne i jak mogą wpłynąć na przebieg wojny z Rosją

Rada Najwyższa poparła utworzenie Sił Kosmicznych jako odrębnego rodzaju Sił Zbrojnych Ukrainy. Nie chodzi tu o okręty wojskowe na orbicie, ale o rozpoznanie satelitarne, zabezpieczoną łączność, wczesne ostrzeganie przed atakami rakietowymi oraz nowe możliwości dla ukraińskich sił zbrojnych. Podobne struktury funkcjonują już w Stanach Zjednoczonych, Francji, Niemczech i innych państwach.

9 listopada Rada Najwyższa poparła w pierwszym czytaniu projekt ustawy nr 13255, który przewiduje utworzenie Sił Kosmicznych w ramach Sił Zbrojnych Ukrainy. Za przyjęciem tej decyzji zagłosowało 252 posłów. Nowy rodzaj sił zbrojnych ma zapewnić Ukrainie możliwości przeciwdziałania zagrożeniom z przestrzeni kosmicznej, rozwoju systemów wczesnego ostrzegania przed wystrzeleniem rakiet oraz bezpiecznej łączności satelitarnej.

Dla Ukrainy kosmos już dawno przestał być wyłącznie dziedziną nauki. Zdjęcia satelitarne pomagają śledzić rosyjski sprzęt wojskowy, analizować obiekty na terytoriach okupowanych oraz oceniać skutki uderzeń. Łączność satelitarna zapewnia komunikację między oddziałami, a systemy nawigacyjne są wykorzystywane w nowoczesnych dronach i broni precyzyjnej. Jednak znaczna część tej infrastruktury należy do innych państw i prywatnych firm.

UA.News wyjaśnia, jakie zadania realizują Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych, Francji i innych krajów, dlaczego Ukraina potrzebuje własnej wojskowej struktury kosmicznej, jak rozpoznanie satelitarne wpływa na wykorzystanie rakiet i dronów oraz czy wystrzelenie ukraińskich satelitów na orbitę będzie oznaczało utworzenie nowego rodzaju sił zbrojnych.

Co przewiduje utworzenie Sił Kosmicznych Ukrainy

Projekt ustawy nr 13255 został zarejestrowany 2 maja 2025 roku. Przewiduje on wprowadzenie zmian do ustawy Ukrainy O Siłach Zbrojnych Ukrainy oraz uzupełnienie wykazu rodzajów Sił Zbrojnych Ukrainy o Siły Kosmiczne. Inicjatorami dokumentu byli posłowie, wśród których znaleźli się Fedir Wenisławski, Roman Kostenko i Oleksandr Fedienko. 9 listopada 2026 r. Rada Najwyższa poparła projekt ustawy w pierwszym czytaniu 252 głosami.

Jak wyjaśniono w Radzie Najwyższej, celem projektu ustawy jest stworzenie organizacyjnych, prawnych i wojskowo-technicznych możliwości przeciwdziałania zagrożeniom z przestrzeni kosmicznej. Chodzi o rozwój wyspecjalizowanej struktury wojskowej, która będzie odpowiedzialna za kierunek obrony kosmicznej i zaspokajać będzie potrzeby pozostałych rodzajów Sił Zbrojnych.

Jednym z głównych argumentów przemawiających za takim rozwiązaniem stało się rosyjskie zagrożenie rakietowe. W szczególności chodzi o rakiety balistyczne, których część trajektorii przebiega poza gęstymi warstwami atmosfery. Do terminowego wykrywania takich startów niezbędne są wyspecjalizowane systemy obserwacyjne, w szczególności te rozmieszczone w przestrzeni kosmicznej. Są one w stanie wykrywać start rakiety na podstawie promieniowania cieplnego jej silnika i przekazywać informacje do naziemnych centrów przetwarzania danych.

Dla Ukrainy taki system mógłby stać się dodatkowym źródłem informacji o rosyjskich atakach rakietowych. Obecnie wykrywanie i śledzenie celów powietrznych w znacznym stopniu zależy od naziemnych środków radarowych oraz informacji od partnerów. Własne kosmiczne systemy wczesnego ostrzegania mogłyby uzupełnić te narzędzia, choć ich stworzenie będzie wymagało wyspecjalizowanych satelitów i znacznych inwestycji.

Kolejnym ważnym kierunkiem powinien być rozwój krajowego systemu zabezpieczonej łączności satelitarnej. Umożliwi on wojskowym wymianę informacji na duże odległości, nawet w przypadku uszkodzenia naziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Taka łączność jest szczególnie istotna dla jednostek działających na obszarach o niestabilnym zasięgu sieci komórkowej lub narażonych na działanie rosyjskich środków walki radioelektronicznej.

Kolejnym potencjalnym zadaniem Sił Kosmicznych może stać się koordynacja wykorzystania rozpoznania satelitarnego. Ukraińskie siły zbrojne już teraz otrzymują zdjęcia powierzchni Ziemi od innych państw i operatorów komercyjnych. Wyspecjalizowana struktura mogłaby określać zapotrzebowanie armii na tego typu dane, koordynować ich pozyskiwanie oraz zapewniać współpracę między operatorami systemów satelitarnych a jednostkami wojskowymi.

Szczególne znaczenie będzie miało rozwijanie własnej infrastruktury kosmicznej. Ukraina posiada doświadczenie w tworzeniu techniki rakietowo-kosmicznej, satelitów i systemów zarządzania. Jednak do zastosowań wojskowych potrzebne są nie tylko same urządzenia, ale także naziemne stacje łączności, centra przetwarzania informacji, zabezpieczone sieci transmisji danych oraz wykwalifikowani specjaliści.

Jednocześnie utworzenie Sił Kosmicznych nie oznacza, że wszystkie te technologie pojawią się jednocześnie. Nowy rodzaj sił zbrojnych będzie mógł korzystać z istniejących usług satelitarnych, współpracować z partnerami międzynarodowymi oraz stopniowo rozwijać własne możliwości. Takie podejście pozwoliłoby na rozpoczęcie działań bez konieczności natychmiastowego stworzenia pełnoprawnej ukraińskiej floty satelitarnej.

Kwestia finansowania również pozostaje otwarta. Zgodnie z opinią parlamentarnej komisji ds. budżetu realizacja projektu ustawy będzie wymagała dodatkowych wydatków z budżetu państwa na utworzenie, utrzymanie i zapewnienie funkcjonowania Sił Kosmicznych. Konkretna kwota nie została na razie określona.

Jak działają Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych i innych państw

Najbardziej znanym przykładem odrębnej wojskowej formacji kosmicznej są Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych (United States Space Force), utworzone 20 grudnia 2019 roku. Jak wyjaśniono na oficjalnej stronie internetowej Sił Kosmicznych USA, decyzja ta wynikała z rosnącego znaczenia infrastruktury kosmicznej dla obronności oraz pojawienia się nowych zagrożeń dla systemów satelitarnych.

Pomimo nazwy większość zadań amerykańskich Sił Kosmicznych realizowana jest na Ziemi. Żołnierze sterują satelitami, analizują informacje, monitorują obiekty kosmiczne oraz zapewniają funkcjonowanie infrastruktury naziemnej.

Głównymi obszarami działalności są łączność satelitarna, nawigacja, ostrzeganie przed atakami rakietowymi, obserwacja obiektów orbitalnych oraz zapewnienie startów kosmicznych.

W szczególności wyspecjalizowana jednostka Mission Delta 4 odpowiada za kosmiczne i naziemne systemy ostrzegania przed atakami rakietowymi. Satelity na podczerwień mogą wykrywać promieniowanie cieplne silnika rakietowego podczas startu, po czym informacje te są przekazywane do odpowiednich systemów wojskowych.

Amerykańskie Siły Kosmiczne wspierają również działanie systemu GPS, zapewniają zabezpieczoną łączność satelitarną oraz śledzą potencjalnie niebezpieczne manewry innych obiektów na orbicie.

Francja rozwija podobne możliwości poprzez Dowództwo Kosmiczne w ramach Sił Powietrzno-Kosmicznych. Jak informuje francuskie Ministerstwo Sił Zbrojnych, kraj ten wykorzystuje optyczne satelity rozpoznawcze CSO, system rozpoznania radioelektronicznego CERES oraz aparaty zabezpieczonej łączności wojskowej Syracuse.

Niemcy posiadają własne Dowództwo Kosmiczne i korzystają z systemu satelitów radarowych SARah. Pozwala on na uzyskiwanie obrazów powierzchni Ziemi nawet w ciemności i przy zachmurzeniu. Jak wyjaśnia Bundeswehr, zapewnia to krajowi możliwość samodzielnego pozyskiwania ważnych informacji wywiadowczych o charakterze wojskowym.

Wielka Brytania utworzyła UK Space Command w 2021 roku. W sierpniu 2024 roku kraj ten wystrzelił wojskowego satelitę Tyche, przeznaczonego do obserwacji powierzchni Ziemi. W listopadzie 2026 roku brytyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało również o wystrzeleniu satelity Titania.

Japonia również wzmacnia swoją wojskową jednostkę kosmiczną. W marcu 2026 roku Ministerstwo Obrony tego kraju ogłosiło jej rozbudowę z około 310 do 670 żołnierzy.

Doświadczenia tych państw pokazują, że siły kosmiczne mogą mieć różną strukturę organizacyjną. Najważniejsze jest zapewnienie armii danych satelitarnych, łączności, nawigacji oraz możliwości ochrony własnej infrastruktury orbitalnej.

Jak rozpoznanie satelitarne pomaga ukraińskim rakietom i dronom

Ukraina już wykorzystuje rozpoznanie kosmiczne w trakcie wojny na pełną skalę. Najbardziej znanym przykładem jest tak zwany „satelita ludowy” fińskiej firmy ICEYE, do którego strona ukraińska uzyskała dostęp w 2022 roku dzięki środkom zebranym za pośrednictwem fundacji charytatywnej Serhija Prytuli.

W sierpniu 2022 roku firma ICEYE oficjalnie ogłosiła zawarcie umowy, która przewidywała udostępnienie Ukrainie możliwości korzystania z jednego satelity radarowego oraz dostępu do szerszej floty satelitów tej firmy. Satelity te wykorzystują technologię SAR – radar z syntetyczną aperturą. W odróżnieniu od kamer optycznych są one w stanie uzyskiwać obrazy niezależnie od nasłonecznienia oraz w wielu niekorzystnych warunkach pogodowych.

27 maja 2026 r. Główna Służba Wywiadowcza poinformowała, że od września 2022 r. ukraińscy wywiadowcy otrzymali dzięki temu projektowi ponad 5900 radiolokacyjnych zdjęć satelitarnych. Według informacji GUR materiały satelitarne są wykorzystywane do obserwacji rosyjskich obiektów wojskowych, wykrywania celów, planowania ataków oraz oceny ich wyników.

Na przykład regularna obserwacja lotnisk wojskowych pomaga śledzić zmiany w rozmieszczeniu samolotów i sprzętu. W podobny sposób można analizować magazyny wojskowe, bazy, obiekty logistyczne i infrastrukturę.

W przypadku rakiet i dronów dalekiego zasięgu zdjęcia satelitarne stanowią jedno ze źródeł informacji podczas planowania operacji. Pozwalają one również ocenić stan obiektów po uderzeniach oraz skalę zniszczeń.

Jednocześnie satelity nie zapewniają ciągłej obserwacji każdego punktu powierzchni Ziemi. Częstotliwość otrzymywania nowych zdjęć zależy od orbity, liczby satelitów oraz parametrów sprzętu.

Ważne jest również rozróżnienie między rozpoznaniem satelitarnym a nawigacją. Satelity rozpoznawcze zbierają informacje o obiektach, podczas gdy GPS i podobne systemy pomagają określać współrzędne. Technologie te wzajemnie się uzupełniają, ale pełnią różne zadania.

Czy Siły Kosmiczne będą w stanie wcześniej ostrzegać przed rosyjskimi rakietami

Jednym z kierunków rozwoju ukraińskich Sił Kosmicznych może stać się system wczesnego ostrzegania o wystrzeleniu rakiet. Jego znaczenie jest szczególnie duże ze względu na stosowanie przez Rosję rakiet balistycznych, które pozostawiają ograniczony czas na reakcję.

Radary naziemne są w stanie wykrywać i śledzić cele powietrzne, ale ich możliwości zależą od lokalizacji stacji, parametrów sprzętu oraz trajektorii lotu rakiety. Systemy kosmiczne mogą uzupełniać obserwację naziemną. W szczególności wyspecjalizowane satelity wyposażone w czujniki podczerwieni są w stanie rejestrować promieniowanie cieplne silnika rakietowego podczas startu.

Podobna zasada jest stosowana w amerykańskich systemach ostrzegania. Jak wyjaśniają Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych, środki orbitalne i naziemne współpracują ze sobą w celu wykrywania potencjalnych zagrożeń.

Dla Ukrainy mogłoby to oznaczać uzyskanie dodatkowych informacji o rosyjskich startach rakietowych już na początkowych etapach lotu.

Jednak zbudowanie takiego systemu wymaga specjalistycznych satelitów, naziemnych centrów przetwarzania danych oraz integracji z systemem obrony przeciwlotniczej. Ponadto nawet terminowe wykrycie startu nie gwarantuje przechwycenia rakiety — do tego niezbędne są odpowiednie środki obrony przeciwrakietowej.

Czy utworzenie Sił Kosmicznych oznacza wystrzelenie ukraińskich satelitów?

Utworzenie Sił Kosmicznych nie oznacza, że Ukraina koniecznie zacznie w najbliższym czasie wystrzeliwać własne satelity wojskowe. Nowy rodzaj sił zbrojnych może korzystać z możliwości innych państw, operatorów komercyjnych oraz już istniejącej infrastruktury.

Jednocześnie Ukraina ma doświadczenie w tworzeniu sprzętu kosmicznego. W szczególności 13 stycznia 2022 r. na orbitę wyniesiono ukraiński satelita „Sicz-2-30” za pomocą amerykańskiej rakiety Falcon 9 firmy SpaceX.

Istnieje jednak zasadnicza różnica między wystrzeleniem pojedynczego satelity a stworzeniem pełnoprawnego wojskowego systemu satelitarnego. Do regularnego monitorowania rozległych obszarów jeden satelita zazwyczaj nie wystarcza. Aparaty na niskich orbitach okołoziemskich nieustannie się przemieszczają, dlatego konkretny obszar Ziemi znajduje się w zasięgu ich obserwacji tylko przez ograniczony czas.

Oprócz samych satelitów niezbędne są naziemne stacje łączności, centra przetwarzania informacji, zabezpieczone kanały transmisji danych oraz specjaliści, którzy będą zapewniać działanie sprzętu. Alternatywą może być zakup usług satelitarnych od międzynarodowych operatorów. Doświadczenia firmy ICEYE pokazują, że Ukraina już korzysta z takiego modelu.

W perspektywie możliwe jest stworzenie systemu mieszanego, w którym część satelitów będzie należała do państwa, a dodatkowe dane wywiadowcze będą pochodzić od partnerów. Jednocześnie nawet własne ukraińskie satelity niekoniecznie muszą być wynoszone na orbitę przez ukraińskie rakiety. Do ich wyniesienia na orbitę można skorzystać z usług międzynarodowych firm kosmicznych.

Co utworzenie Sił Kosmicznych może zmienić dla Ukrainy

Utworzenie Sił Kosmicznych może pomóc Ukrainie zmniejszyć zależność od zagranicznych technologii kosmicznych oraz stworzyć jednolity system zarządzania wojskowymi możliwościami satelitarnymi.

Obecnie armia ukraińska korzysta z łączności satelitarnej, zdjęć rozpoznawczych i usług nawigacyjnych, z których znaczna część należy do państw zagranicznych lub prywatnych operatorów.

Pozwala to na korzystanie z nowoczesnych technologii bez konieczności wieloletniego opracowywania własnych urządzeń, ale jednocześnie powoduje uzależnienie od warunków umów, dostępności technicznej usług oraz decyzji dostawców.

Osobnymi zagrożeniami pozostają cyberataki, zakłócenia radioelektroniczne oraz próby zakłócenia działania łączności satelitarnej. Przyszłe Siły Kosmiczne mogłyby koordynować pozyskiwanie danych wywiadowczych, rozwój bezpiecznej łączności, tworzenie własnych satelitów oraz współpracę z partnerami międzynarodowymi.

Nie chodzi tu jednak koniecznie o umieszczanie broni na orbicie. Traktat o przestrzeni kosmicznej z 1967 roku zakazuje umieszczania na orbicie okołoziemskiej broni jądrowej i innych rodzajów broni masowego rażenia, ale nie wprowadza ogólnego zakazu wykorzystywania satelitów do łączności wojskowej, rozpoznania i nawigacji.

Największymi wyzwaniami dla Ukrainy będą finansowanie, szkolenie specjalistów oraz stworzenie niezbędnej infrastruktury. Własna grupa satelitów będzie wymagała nie tylko nakładów na opracowanie i wystrzelenie satelitów, ale także stałej obsługi stacji naziemnych, systemów zarządzania i przetwarzania informacji.

Doświadczenia Stanów Zjednoczonych, Francji, Niemiec i innych państw pokazują, że obecność wojskowa w kosmosie nie zależy od liczby wystrzelonych satelitów, ale od zdolności do efektywnego wykorzystania uzyskanych informacji na potrzeby armii.

Ukraina ma już praktyczne doświadczenie w wykorzystywaniu rozpoznania kosmicznego podczas wojny. Teraz najważniejsze pytanie brzmi: czy państwo będzie w stanie przekształcić te możliwości we własny, długoterminowy system wojskowy.

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