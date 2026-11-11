Ukraina tworzy własny system Starlink: jak będzie działać OBRIA i ile będzie kosztować sieć satelitarna

Ukraina rozpoczęła tworzenie własnej sieci satelitarnej OBRIA, która ma zapewnić niezależną łączność dla sił zbrojnych, instytucji państwowych i infrastruktury krytycznej. Pierwszy satelita testowy znajduje się już na orbicie, a aby system mógł w pełni funkcjonować, twórcy planują wystrzelenie co najmniej 100 satelitów.

Nad stworzeniem OBRIA pracują ukraińska firma HIMERA oraz duńska GomSpace. 1 października 2026 roku wystrzeliły one na orbitę pierwszego satelity testowego OBRIA NANO za pomocą rakiety SpaceX. W listopadzie przedstawiciele firmy HIMERA ujawnili nowe szczegóły dotyczące przyszłego systemu, jego kosztów oraz możliwości technologicznych.

Pomimo porównań do Starlink, ukraiński projekt będzie miał inne przeznaczenie. Podczas gdy amerykański system obsługuje miliony użytkowników w różnych krajach, OBRIA będzie przede wszystkim zorientowana na strategiczne potrzeby Ukrainy. Głównym celem twórców jest stworzenie sieci satelitarnej, której działaniem będzie można zarządzać z terytorium kraju, bez uzależnienia od decyzji zagranicznych operatorów.

Serwis UA.News zbadał, jak będzie działać ukraińska sieć satelitarna, jakie technologie wykorzystają twórcy, ile będzie kosztowało jej stworzenie oraz czy OBRIA będzie w stanie stać się pełnoprawną alternatywą dla Starlink.

Czym jest OBRIA i kto tworzy ukraińską sieć satelitarną

OBRIA to projekt krajowego systemu łączności satelitarnej, który planuje się rozmieścić na niskiej orbicie okołoziemskiej. Ma ona zapewnić bezpieczną łączność dla wojska, instytucji państwowych i obiektów infrastruktury krytycznej, niezależnie od stanu naziemnych sieci telekomunikacyjnych.

Jednym z głównych uczestników projektu została ukraińska firma HIMERA, znana z opracowywania taktycznych stacji radiowych i innych środków łączności wojskowej. Jej partnerem jest duńska firma GomSpace, specjalizująca się w małych satelitach, systemach pokładowych oraz sprzęcie do sterowania statkami kosmicznymi.

Według współzałożyciela firmy HIMERA, Miszy Rudomińskiego, projekt zaczął aktywnie nabierać kształtu latem 2026 roku po rozmowach z duńskimi partnerami. Już jesienią firmom udało się przeprowadzić pierwszy start. W przyszłości do konsorcjum mogą dołączyć również inne prywatne firmy.

Zasadnicza różnica OBRIA polega na modelu zarządzania. Twórcy chcą, aby przyszła sieć należała do ukraińskiej firmy, działała zgodnie z ukraińskim prawem i była kontrolowana przez ukraińskiego operatora.

W wywiadzie dla Defense Express wiceprezes ds. technologii satelitarnych w firmie HIMERA, Dmytro Khmara, wyjaśnił, że firma nie próbuje stworzyć masowego, konsumenckiego odpowiednika Starlink. Jej nadrzędnym zadaniem jest zapewnienie strategicznej łączności między centrami dowodzenia Ministerstwa Obrony, instytucjami państwowymi oraz obiektami o znaczeniu krytycznym.

Jednocześnie posiadanie własnej sieci nie będzie oznaczało pełnej niezależności technologicznej. Ukraina będzie na razie potrzebowała zagranicznych producentów podzespołów oraz usług związanych z wystrzeliwaniem satelitów. Dlatego głównym celem OBRIA jest wyeliminowanie zależności od zewnętrznej kontroli nad samym łączem.

Pierwszy satelita OBRIA NANO: co już wystrzelono na orbitę

Pierwszym praktycznym rezultatem projektu stał się OBRIA NANO — niewielki eksperymentalny satelita łącznościowy, stworzony we współpracy z duńską firmą GomSpace. Satelitę wystrzelono 1 października 2026 r. w ramach misji SpaceX Transporter-18. Jest to forma wspólnego startu kosmicznego, w ramach której jedna rakieta wynosi na orbitę jednocześnie kilka satelitów różnych zleceniodawców. Takie podejście pozwala znacznie obniżyć koszty.

OBRIA NANO należy do klasy CubeSat i ma konfigurację 8U. Jego masa wynosi około 10 kilogramów. Dla porównania, przyszłe seryjne satelity OBRIA mają być znacznie większe — każdy o masie około 250 kilogramów.

Głównym zadaniem pierwszego aparatu nie jest zapewnienie stałego dostępu do Internetu, lecz przetestowanie technologii, które w przyszłości mogą zostać wykorzystane w pełnoprawnej grupie satelitów. Podczas testów twórcy oceniają działanie systemów pokładowych, transmisję danych, sterowanie satelitą oraz współpracę z infrastrukturą naziemną.

Według Rudominskiego udało się uzyskać dane telemetryczne z satelity już drugiego dnia po wejściu na orbitę. Jednak pełny program testów jest zaplanowany na około rok.

Obecnie satelita przelatuje nad Ukrainą mniej więcej raz dziennie. Czas stabilnego połączenia z nim może wynosić około sześciu minut podczas jednego przelotu. Dlatego jeden satelita OBRIA NANO nie jest w stanie zapewnić ciągłego zasięgu nawet na ograniczonym obszarze.

Na początkowym etapie zarządzaniem satelitą zajmuje się firma GomSpace. W przyszłości planuje się przekazanie tych funkcji ukraińskim specjalistom. Równolegle twórcy będą opracowywać rozwiązania techniczne dla kolejnej generacji satelitów.

Jak będzie działać OBRIA i jakie technologie wykorzystają twórcy

Przyszły satelita OBRIA będzie działał w oparciu o zasadę konstelacji satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej. Zamiast jednego dużego satelity łączność zapewni sieć satelitów, które będą nieustannie krążyć wokół Ziemi.

W przypadku OBRIA twórcy rozważają orbitę na wysokości około 500 kilometrów. Jest to znacznie bliżej niż w przypadku satelitów geostacjonarnych, które znajdują się w odległości około 35 786 kilometrów od powierzchni planety. Dzięki mniejszej odległości można skrócić opóźnienie w przekazywaniu sygnału.

Jednak satelita na niskiej orbicie nieustannie zmienia swoje położenie względem użytkownika. Dlatego gdy jeden satelita wychodzi poza zasięg widoczności terminala naziemnego, połączenie musi zostać przełączone na następny.

Właśnie dlatego, aby zapewnić ciągły zasięg na terenie Ukrainy, twórcy wstępnie oszacowali, że potrzeba co najmniej 100 satelitów. Jednocześnie ich liczba nie gwarantuje jednakowej jakości łączności we wszystkich regionach. Istotne znaczenie będą miały konfiguracja orbity, moc nadajników oraz liczba jednoczesnych użytkowników.

Współzałożyciel firmy HIMERA, Misha Rudominski, powiedział, że system jest projektowany z możliwością przesyłania strumieniowego wideo oraz wykorzystania terminali w pojazdach.

Dla wojska może to mieć szczególne znaczenie. Na przykład łączność satelitarna pozwoli na przesyłanie obrazu wideo i innych informacji z mobilnych punktów dowodzenia lub utrzymywanie komunikacji między oddziałami nawet przy braku naziemnego dostępu do Internetu.

Działanie terminali podczas jazdy będzie wymagało specjalnych anten, zdolnych do utrzymania połączenia z satelitami przy ciągłej zmianie ich położenia. W nowoczesnych systemach satelitarnych wykorzystuje się do tego między innymi technologie elektronicznego sterowania wiązką.

Jednak twórcy nie ujawnili jeszcze konkretnej architektury terminali OBRIA. Nie ma również potwierdzonych danych dotyczących prędkości internetu, opóźnień sygnału i przepustowości przyszłych seryjnych satelitów.

Ważną rolę w części technologicznej projektu odegra firma GomSpace. Ta duńska firma opracowuje platformy satelitarne, komputery pokładowe, systemy radiowe, anteny oraz systemy zasilania.

W swoim oficjalnym komunikacie firma potwierdziła plany lokalizacji produkcji satelitów i terminali naziemnych na Ukrainie. Jednocześnie na początkowym etapie pierwsze seryjne satelity mogą być montowane w Europie. Pozwoli to na szybsze przejście do wdrażania sieci, podczas gdy ukraińskie przedsiębiorstwa będą przygotowywać własne moce produkcyjne.

Czym ukraińska OBRIA będzie się różnić od Starlink

OBRIA jest często nazywana ukraińskim odpowiednikiem Starlink ze względu na podobną zasadę działania. Oba systemy wykorzystują lub planują wykorzystywać satelity na niskiej orbicie okołoziemskiej do przesyłania danych.

Jednak skala i przeznaczenie tych sieci będą się znacznie różnić. Amerykański Starlink został stworzony jako globalny system szerokopasmowego internetu. Z jego sprzętu korzystają prywatne gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, firmy transportowe, instytucje państwowe oraz wojsko.

Według informacji podanych przez Starlink architektura sieci oparta na niskiej orbicie pozwala zapewnić opóźnienie połączenia na poziomie około 25 milisekund w typowych warunkach. System dysponuje już wielotysięczną flotą satelitów i działa w wielu krajach świata.

OBRIA będzie miała znacznie węższy zakres specjalizacji. Twórcy nie stawiają sobie za cel obsługi milionów abonentów w najbliższej przyszłości ani zapewnienia globalnego zasięgu. Ich priorytetem jest stworzenie niezawodnego kanału łączności dla użytkowników o znaczeniu strategicznym na Ukrainie.

Kolejną różnicą będzie skala floty satelitarnej. Podczas gdy Starlink wykorzystuje tysiące satelitów, w ramach początkowego wdrożenia OBRIA planuje co najmniej 100. Taka liczba może wystarczyć do zapewnienia podstawowego zasięgu na Ukrainie, ale nie do zapewnienia analogicznej globalnej przepustowości.

Jednocześnie najważniejsza różnica polega na kontroli nad siecią. Starlink należy do amerykańskiej firmy SpaceX, która zarządza satelitami, sprzętem i warunkami świadczenia usług. Ukraińska OBRIA ma działać pod zarządem operatora krajowego.

Pozwoli to samodzielnie ustalać priorytety połączeń, rozdzielać zasoby między instytucjami państwowymi oraz rozwijać sieć zgodnie z potrzebami Ukrainy.

Jednak pod względem możliwości technicznych nie można na razie bezpośrednio porównywać OBRIA ze Starlinkiem. Amerykański system od wielu lat funkcjonuje w eksploatacji komercyjnej, podczas gdy ukraiński projekt dopiero przechodzi wstępne testy.

Dlatego OBRIA należy postrzegać nie jako pełny zamiennik Starlink, ale jako przyszły wyspecjalizowany system łączności, który będzie uzupełniał istniejące rozwiązania.

Ile będzie kosztowało stworzenie OBRIA i kiedy sieć zacznie działać

Stworzenie pełnoprawnej sieci satelitarnej będzie wymagało znacznie większych inwestycji niż wystrzelenie jednego satelity eksperymentalnego. Główne wydatki będą związane z produkcją satelitów, ich wyniesieniem na orbitę, infrastrukturą naziemną oraz sprzętem dla użytkowników.

Według Dmytro Khmary początkowy budżet sieci szacuje się na setki milionów euro. Współzałożyciel HIMERA, Misha Rudominski, przyznaje również, że dalszy rozwój projektu może wymagać znacznie większych inwestycji — potencjalnie nawet miliardów euro, w zależności od skali systemu.

Pierwszy etap projektu sfinansowali sami uczestnicy konsorcjum. Jak twierdzą przedstawiciele HIMERA, do uruchomienia OBRIA NANO nie wykorzystano środków państwowych. W przyszłości firmy liczą na prywatnych inwestorów oraz programy współpracy finansowej Ukrainy z Unią Europejską.

Jednak pieniądze to nie jedyny problem. Jednym z głównych wyzwań pozostaje dostęp do startów kosmicznych i komponentów satelitarnych. Jak twierdzi Rudominski, czas oczekiwania na miejsce na start w ramach programu SpaceX dla klientów bez specjalnych ustaleń może wynosić co najmniej 22 miesiące. Produkcja lub dostawa poszczególnych komponentów satelitarnych również wymaga czasami od sześciu do dwunastu miesięcy.

Osobnym problemem jest produkcja terminali użytkowników. Do ich wytworzenia potrzebne są specjalistyczne technologie i moce produkcyjne, do których dostęp jest ograniczony. Właśnie dlatego firma HIMERA planuje stopniowo uruchomić produkcję takiego sprzętu na Ukrainie.

Jeśli chodzi o terminy realizacji, przedstawiciele firmy przedstawiają różne scenariusze. Misha Rudominski dopuszcza, że w najbardziej sprzyjających warunkach wdrożenie systemu może zająć jeden–dwa lata. Dmytro Khmara podaje bardziej ostrożną, optymistyczną ocenę – co najmniej dwa–trzy lata. Jednocześnie światowa praktyka tworzenia podobnych sieci satelitarnych często zakłada pięć–siedem lat prac.

Dlatego mówienie o konkretnej dacie uruchomienia w pełni funkcjonalnej sieci OBRIA jest na razie przedwczesne. Nawet umieszczenie na orbicie pierwszych seryjnych satelitów nie będzie jeszcze oznaczało zapewnienia ciągłego zasięgu na terenie całej Ukrainy.

Czy OBRIA zapewni Ukrainie niezależność od Starlink?

W czasie wojny na pełną skalę Starlink stał się jednym z kluczowych narzędzi zapewniających łączność na Ukrainie. Korzystają z niego jednostki wojskowe, instytucje państwowe, służby ratownicze oraz użytkownicy cywilni.

Jednak zależność od jednego zagranicznego dostawcy stwarza ryzyko strategiczne. Dostępność usług i zasady korzystania z sieci w znacznym stopniu zależą od decyzji operatora.

OBRIA ma zaproponować inny model, w ramach którego zarządzanie łącznością satelitarną będzie odbywać się na terenie Ukrainy. Pozwoli to państwu dysponować dodatkowym kanałem komunikacji dla sił zbrojnych, organów władzy oraz infrastruktury krytycznej.

Taka łączność może okazać się szczególnie ważna w przypadku uszkodzenia sieci naziemnych w wyniku działań wojennych lub ataków na infrastrukturę energetyczną. Posiadanie alternatywnego kanału pomoże uniknąć całkowitej utraty łączności.

Jednocześnie własne satelity nie gwarantują całkowitej niezależności. Do funkcjonowania sieci nadal niezbędne będą stacje naziemne, zabezpieczone kanały transmisji danych, specjalistyczny sprzęt oraz dostęp do startów kosmicznych. Ponadto łączność satelitarna może być narażona na zakłócenia radiowe i cyberataki.

Obecnie projekt OBRIA znajduje się dopiero na początkowym etapie. Jeden eksperymentalny satelita działa już na orbicie, ale główne zadania technologiczne, finansowe i produkcyjne są jeszcze przed nami.

Nawet po rozbudowie początkowej konstelacji składającej się ze 100 satelitów ukraiński system raczej nie będzie w stanie w pełni zastąpić Starlink. Z drugiej strony potencjalnie zapewni ona krajowi własną, wyspecjalizowaną sieć, która będzie uzupełniać istniejące systemy i zmniejszy zależność od zagranicznych operatorów.

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