Ukraina tworzy własny system łączności satelitarnej jako alternatywę dla Starlink

Ministerstwo Obrony Ukrainy uzgodniło współpracę z fińskimi firmami ICEYE i Nokia w dziedzinie technologii kosmicznych. Strony podpisały list intencyjny dotyczący ewentualnego stworzenia zabezpieczonego systemu łączności satelitarnej, który będzie podlegał kontroli państwa ukraińskiego.

Dokument podpisano 22 października podczas wizyty premiera Finlandii Petter Orpo na Ukrainie. Na razie strony uzgodniły, że zbadają możliwości dalszej współpracy w zakresie stworzenia własnego systemu łączności satelitarnej na potrzeby Ukrainy.

Jednocześnie nie podano jeszcze konkretnych terminów realizacji projektu ani wysokości jego finansowania. Podpisany dokument stanowi pierwszy krok w kierunku ewentualnej współpracy, a nie ostateczną umowę dotyczącą wdrożenia sieci satelitarnej.

Na początku października firmy Iceye i Nokia ogłosiły wspólne prace nad bezpieczną, szerokopasmową łącznością satelitarną. Przewiduje się, że system będzie działał na niskiej orbicie okołoziemskiej, podobnie jak sieć Starlink amerykańskiej firmy SpaceX.

Główną cechą odróżniającą przyszły system ma być zasada zarządzania jego infrastrukturą. Państwo będące zamawiającym będzie mogło samodzielnie posiadać i zarządzać wszystkimi elementami sieci, w tym satelitami, sprzętem naziemnym i terminalami łączności.

Dla Ukrainy taki system może zapewnić własny, zabezpieczony kanał komunikacji satelitarnej, który będzie kontrolowany bezpośrednio przez państwo.

Zastosowanie nowej technologii rozważa się nie tylko na potrzeby wojskowe. Łączność satelitarna może być również wykorzystywana do ochrony granic państwowych, zapewnienia funkcjonowania służb ratowniczych oraz likwidacji skutków katastrof.

Dyrektor generalny i współzałożyciel firmy Iceye, Rafał Modzienski, podkreślił znaczenie stworzenia systemu, który zapewni Ukrainie kontrolę nad własną komunikacją satelitarną. „Ukraina potrzebuje bezpiecznych, suwerennych i wysoce wydajnych systemów łączności satelitarnej, nad którymi sprawuje kontrolę” – stwierdził Modzienski.

Z kolei prezes Nokia Defense, Mikko Hautala, zwrócił uwagę na rolę łączności satelitarnej w sytuacji uszkodzenia infrastruktury naziemnej. Według niego sieci satelitarne pozwalają zapewnić bezpieczną łączność nawet wtedy, gdy infrastruktura naziemna ulegnie uszkodzeniu. Przyszły system ma zapewnić Ukrainie możliwość samodzielnego kontrolowania łączności, od której jest ona zależna.

Źródło: Iceye

Wcześniej WSJ poinformował, że Trump zadzwonił do Muska z żądaniem zniesienia ograniczeń dotyczących Starlink dla Ukrainy.

Wcześniej prezydent USA Donald Trump oświadczył, że nie ma nic wspólnego z ograniczeniem dostępu Ukrainy do Starshield — wojskowej wersji systemu satelitarnego Starlink.

Sam Musk twierdził, że on również nie ma z tym nic wspólnego – rzekomo Starshield należy do rządu USA i znajduje się pod jego kontrolą, a decyzje dotyczące ograniczeń w korzystaniu z systemu podejmują amerykańskie siły zbrojne oraz prezydent USA.

Jednak według danych „The Wall Street Journal” obaj są zamieszani w spowolnienie działania Starshield: znany zwolennik Putina, Musk, zwrócił się do Trumpa z propozycją wprowadzenia ograniczeń prędkości w systemie, a prezydent USA zgodził się na to.

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