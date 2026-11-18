Ukraina i Dania uzgodniły strategiczne partnerstwo w dziedzinie sztucznej inteligencji na potrzeby obronności.

Dania stanie się jednym z pierwszych krajów partnerskich, które uzyskają dostęp do ukraińskiej platformy Avengers Labs służącej do szkolenia modeli sztucznej inteligencji.

Ministrowie obrony Jewgienij Chmara i Jeppe Brøus podpisali list intencyjny dotyczący współpracy. Przewiduje ona wymianę doświadczeń, wykorzystanie sztucznej inteligencji oraz wspólne opracowywanie rozwiązań obronnych w oparciu o dane z pola walki, z udziałem przedsiębiorstw obu krajów.

Osobną umowę dotyczącą dostępu do Avengers Labs zawarły Ministerstwo Obrony Ukrainy oraz Duńskie Centrum Sztucznej Inteligencji w dziedzinie obronności.

Strony omówiły również przyspieszenie dostaw środków obrony przeciwlotniczej oraz dodatkowe wsparcie dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej i systemów bezzałogowych.

Źródło: Ministerstwo Obrony Ukrainy.

Dania przygotowała nowy pakiet pomocy obronnej dla Ukrainy o wartości 645 milionów euro. Środki zostaną przeznaczone na zakup dronów uderzeniowych, dronów przechwytujących, amunicji do myśliwców F-16 oraz wsparcie inicjatywy PURL.

Dania przekazała Ukrainie 50 tysięcy sztuk amunicji do pokładowych działek myśliwców F-16. Ukraińscy piloci już korzystają z otrzymanej amunicji.

Dania udziela gwarancji kredytowej w wysokości 750 mln koron duńskich (112,6 mln dolarów) spółce zależnej ukraińskiego producenta rakiet i dronów Fire Point. Finansowanie ma pomóc przedsiębiorstwu w prowadzeniu działalności w Danii, ponieważ z powodu wojny na Ukrainie firma nie może uzyskać kredytu na zwykłych warunkach komercyjnych.

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