Ukraina i Turcja będą pracować nad przywróceniem korytarza zbożowego — Zełenski

Ukraina i Turcja uzgodniły, że będą wspólnie pracować nad przywróceniem korytarza zbożowego na Morzu Czarnym oraz zapewnieniem bezpieczeństwa żeglugi w regionie.

Oświadczył to prezydent Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej w Stambule po spotkaniu z tureckim przywódcą Recepem Tayyipem Erdoğanem.

Według Zełenskiego Turcja popiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy, a także wysiłki na rzecz przywrócenia bezpiecznej żeglugi na Morzu Czarnym.

Strony omówiły również propozycje, które mogą pomóc w przywróceniu funkcjonowania korytarza i zapewnieniu jego skuteczności.

Źródło: Kancelaria Prezydenta Ukrainy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Stambułu, gdzie przeprowadził rozmowy z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoğanem.

W sobotę, 31 października, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył do Stambułu wraz ze swoją delegacją. W Turcji czekają go ważne rozmowy z prezydentem Recepem Tayyipem Erdoğanem, a także spotkanie z patriarchą ekumenicznym Bartłomiejem.

Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poprosił przywódców Finlandii i Norwegii o przekazanie Władimirowi Putinowi pewnych sygnałów podczas rozmów telefonicznych. Kontakty te ze stroną rosyjską zostały wcześniej uzgodnione z Kijowem.

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