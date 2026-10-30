Ukraina i Węgry przygotowują komisję mającą na celu zniesienie blokady klastrów negocjacyjnych

Ukraina i Węgry planują powołać komisję międzyrządową, która zajmie się kwestią blokowania przez Budapeszt ostatnich bloków negocjacyjnych. Ich otwarcie jest niezbędne dla postępów Ukrainy na drodze do przystąpienia do UE.

Informację tę podał rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Georgij Tichyj podczas briefingu.

Według Tycho, w listopadzie rozpocznie działalność komisja międzyrządowa, której zadaniem będzie między innymi omówienie kwestii blokowania przez Węgry dwóch ostatnich bloków negocjacyjnych.

„W przyszłym miesiącu – dokładną datę podamy później – odbędzie się posiedzenie tej komisji międzyrządowej. Zespół już pracuje i przygotowuje się do tego spotkania” – wyjaśnił rzecznik.

Zaznaczył, że wspólna komisja Ukrainy i Węgier będzie miała dość szeroki porządek obrad — od gospodarki po kwestie ochrony praw mniejszości.

„Ten program ukraińsko-węgierski zostanie tam omówiony” – doprecyzował Tichyj.

Jego zdaniem normalizacja stosunków i gotowość do dalszych działań to pozytywny sygnał, którego potrzebuje Ukraina.

Rzecznik podziękował węgierskim partnerom za konstruktywne podejście i gotowość do dalszego dialogu.

Źródło: RBC-Ukraina

13 października UE oficjalnie otworzyła dwa nowe obszary negocjacyjne dotyczące przystąpienia Ukrainy.

Ponad połowa mieszkańców Unii Europejskiej — 53% — uważa, że nie należy przyjmować Ukrainy do Unii w najbliższych latach. Jednocześnie 47% ankietowanych popiera przeciwne stanowisko.

Ukraina liczy, że do końca 2026 roku uda się otworzyć pozostałe obszary negocjacyjne dotyczące przystąpienia do Unii Europejskiej. Premier Serhij Korecki omówił postępy w zakresie integracji europejskiej z komisarz UE ds. rozszerzenia Martą Kos i oświadczył, że rząd wraz z parlamentem pracuje nad przyspieszeniem niezbędnych reform.

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