Węgierskie organizacje z Zakarpacia wejdą w skład reaktywowanej dwustronnej grupy roboczej Ukrainy i Węgier, która zajmie się kwestiami edukacji.

„Do reaktywowanej dwustronnej grupy roboczej ds. edukacji wejdą węgierskie organizacje z Zakarpacia, założyciele szkół oraz eksperci” – napisał on w środę wieczorem w serwisie Telegram.

Według Butenka edukacja stała się jednym z głównych tematów wizyty premiera Węgier Pétera Magyara w Zakarpaciu oraz jego wtorkowego spotkania z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Minister poinformował, że w Zakarpaciu ponad 17 tys. dzieci uczy się w 91 szkołach z językiem węgierskim jako językiem nauczania, a kolejne ponad 3 tys. uczęszcza do 122 przedszkoli. Od 13 października obowiązuje ustawa gwarantująca prawa edukacyjne mniejszości narodowych, w szczególności Węgrów, a ministerstwo wdraża ją wspólnie ze społecznością węgierską.

Strony finalizują również przygotowanie memorandum o współpracy w ramach programu Stipendium Hungaricum na lata 2026–2028 oraz opracowują nowy program wspólnych badań naukowych i wymiany naukowców.

Jak informowaliśmy, 24 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz premier Węgier Péter Magyar rozpoczęli spotkanie w Zakarpaciu.

Poinformował o tym minister edukacji i nauki Andrij Butenko.

Ukraina i Węgry osiągnęły wstępne porozumienia dotyczące zmian w dziedzinie edukacji oraz rozszerzenia praw mniejszości narodowych, które mogą przyczynić się do odblokowania procesu negocjacyjnego w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE.

Przypomnijmy, że Węgry zniosły weto na kontynuację negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE.

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