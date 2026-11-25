Ukraina i Węgry reaktywują grupę roboczą ds. edukacji z udziałem organizacji z Zakarpacia
Węgierskie organizacje z Zakarpacia wejdą w skład reaktywowanej dwustronnej grupy roboczej Ukrainy i Węgier, która zajmie się kwestiami edukacji.
„Do reaktywowanej dwustronnej grupy roboczej ds. edukacji wejdą węgierskie organizacje z Zakarpacia, założyciele szkół oraz eksperci” – napisał on w środę wieczorem w serwisie Telegram.
Według Butenka edukacja stała się jednym z głównych tematów wizyty premiera Węgier Pétera Magyara w Zakarpaciu oraz jego wtorkowego spotkania z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.
Minister poinformował, że w Zakarpaciu ponad 17 tys. dzieci uczy się w 91 szkołach z językiem węgierskim jako językiem nauczania, a kolejne ponad 3 tys. uczęszcza do 122 przedszkoli. Od 13 października obowiązuje ustawa gwarantująca prawa edukacyjne mniejszości narodowych, w szczególności Węgrów, a ministerstwo wdraża ją wspólnie ze społecznością węgierską.
Strony finalizują również przygotowanie memorandum o współpracy w ramach programu Stipendium Hungaricum na lata 2026–2028 oraz opracowują nowy program wspólnych badań naukowych i wymiany naukowców.
Jak informowaliśmy, 24 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz premier Węgier Péter Magyar rozpoczęli spotkanie w Zakarpaciu.
Poinformował o tym minister edukacji i nauki Andrij Butenko.
Ukraina i Węgry osiągnęły wstępne porozumienia dotyczące zmian w dziedzinie edukacji oraz rozszerzenia praw mniejszości narodowych, które mogą przyczynić się do odblokowania procesu negocjacyjnego w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE.
Przypomnijmy, że Węgry zniosły weto na kontynuację negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE.