Ukraina wznawia ewakuację medyczną pacjentów samolotami Państwowej Służby Ratowniczej – Korecki

Rada Ministrów Ukrainy zatwierdziła procedurę organizacji ewakuacji medycznej pacjentów przy użyciu statków powietrznych Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Umożliwi to wznowienie transportu osób ciężko chorych środkami lotniczymi.

Nowy mechanizm przewiduje szybki transport pacjentów wymagających pilnej specjalistycznej pomocy medycznej. W szczególności chodzi o przewóz osób między szpitalami na Ukrainie oraz ich ewakuację za granicę. Oczekuje się, że pomoże to skrócić czas transportu pacjentów do placówek medycznych, gdzie będą mogli otrzymać niezbędne leczenie.

Według Koreckiego wznowienie ewakuacji medycznej drogą lotniczą pozwoli znacznie skrócić czas transportu pacjentów między placówkami medycznymi, a także umożliwiać wysyłanie Ukraińców na leczenie za granicę, w szczególności w ramach programu Medevac Ukraine.

Jako przykład podał trasę z Charkowa do centrum ewakuacyjnego w polskim Rzeszowie. Obecnie podróż transportem lądowym może trwać 15–16 godzin, podczas gdy samolotem trasę tę można pokonać w ciągu dwóch–trzech godzin.

Oprócz pacjentów nowe zasady przewidują możliwość transportu narządów od dawców przeznaczonych do przeszczepów, zespołów medycznych oraz niezbędnego sprzętu.

Koordynacją przewozów zajmie się Ukraińskie Naukowo-Praktyczne Centrum Pomocy Medycznej w Sytuacjach Nadzwyczajnych i Medycyny Katastrofalnej przy Ministerstwie Zdrowia. Państwowa Służba Ratownicza zapewni samoloty i załogi z uwzględnieniem sytuacji bezpieczeństwa oraz warunków pogodowych.

„Dla pacjentów w ciężkim stanie liczy się każda godzina. Naszym zadaniem jest zapewnienie im możliwości jak najszybszego uzyskania niezbędnej pomocy medycznej” – podkreślił Korecki.

Według niego planuje się uruchomienie nowego mechanizmu do końca 2026 roku. Konkretne daty rozpoczęcia transportów nie zostały jeszcze ogłoszone.

Informację tę podano z powołaniem się na oświadczenie Siergieja Koreckiego.

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