Ukraina przekaże 17,3 tys. ton produktów rolnych w ramach pomocy humanitarnej dla dziewięciu krajów Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Wśród odbiorców znajdują się Boliwia, Kenia, Malawi, Pakistan, Sudan i Somalia. Część żywności została już dostarczona do krajów docelowych, pozostałe ładunki są w drodze lub oczekują na wysyłkę.

Dostawy odbywają się w ramach inicjatywy „Food from Ukraine” we współpracy ze Światowym Programem Żywnościowym ONZ (WFP). Organizacja opublikowała te dane 22 października 2026 roku.

Jakie produkty otrzymają te kraje

Największe ilości pomocy przewidziano dla Malawi — 5 339 ton, w tym 4 825 ton żółtego grochu łuskanego i 514 ton oleju roślinnego. Kenia otrzyma 3 520 ton grochu, Boliwia – 3 060 ton pszenicy, a Somalia – 2 045 ton pszenicy.

Żywność zostanie również przekazana do:

Pakistanu – 2 120 ton pszenicy, grochu i oleju;

Czadu – 320 ton grochu;

Mozambiku – 350 ton grochu;

Sudanowi — 300 ton grochu;

Sudan Południowy — 240 ton pszenicy.

Po dostarczeniu produkty zostaną rozdzielone wśród lokalnej ludności. W szczególności w Malawi pomoc ma objąć 2,2 mln osób, a w Pakistanie — do 150 tysięcy.

Ile żywności przekazała już Ukraina

Według danych Światowego Programu Żywnościowego ONZ (WFP) od 2022 roku w ramach współpracy organizacja zakupiła 341 048 ton ukraińskiej żywności. Łączna kwota zadeklarowanych środków na realizację tej inicjatywy wynosi 397,2 mln dolarów.

„Osiągnięcie celu zrównoważonego rozwoju ONZ dotyczącego wyeliminowania głodu do 2030 roku wymaga konkretnych działań, stabilnych dostaw żywności i długoterminowych partnerstw. Ukraina, nawet w warunkach wojny na pełną skalę, nadal wnosi swój wkład w realizację tego globalnego celu” – zaznaczył pierwszy wiceminister polityki rolnej i żywności Ukrainy Denys Baszlyk.

Informację tę podała służba prasowa Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywności.

Przypomnijmy, że w lipcu eksport produktów rolnych z Ukrainy spadł o prawie jedną czwartą.

Ukraina zwiększyła eksport cukru i uzyskała prawie 300 mln dolarów.

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