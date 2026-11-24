Państwo jest w stanie samodzielnie sfinansować jedynie około jednej trzeciej potrzeb na rok 2027, a pozostałe środki zamierza pozyskać od partnerów międzynarodowych.

Oświadczył to 24 listopada premier Serhij Korecki podsumowując posiedzenie Kongresu władz lokalnych i regionalnych w Zakarpaciu.

Wśród głównych zagadnień omówiono przygotowania do zimy, finanse gmin, energetykę, taryfy, drogi oraz schronienia. Premier podkreślił, że zasoby są ograniczone, dlatego środki będą kierowane na najpilniejsze potrzeby.

Wezwał również gminy do wzmocnienia środków bezpieczeństwa niezależnie od regionu, ponieważ rosyjskie ataki pokazują, że na Ukrainie nie ma terytoriów całkowicie bezpiecznych.

Źródło: Serhij Korecki

Ukraina potrzebuje co najmniej 115 mld euro na przyszły rok, aby zapewnić stabilność finansową w warunkach wojny.

Ukraina otrzymała prawie 8 mld euro od Unii Europejskiej w ramach programu Ukraine Facility. Jest to największa jednorazowa transza w całej historii funkcjonowania tego programu. Środki trafiły już do budżetu państwa i zostaną przeznaczone na wsparcie stabilności finansowej kraju w warunkach wojny na pełną skalę. Łącznie od początku 2026 roku Unia Europejska przekazała Ukrainie 13,57 mld euro.

Ukraina otrzymała od UE nową transzę w wysokości 3,47 mld euro.

Pierwsza transza kredytu UE dla Ukrainy w wysokości 5,9 mld euro zostanie przeznaczona na drony.

Czytaj nas na