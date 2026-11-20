Podczas konferencji klimatycznej ONZ COP31, odbywającej się w Antalii, delegacja ukraińska zablokowała rozpatrzenie punktu porządku obrad dotyczącego włączenia przez Rosję danych z tymczasowo okupowanych terytoriów Ukrainy do własnej sprawozdawczości klimatycznej. Strona ukraińska poruszyła również kwestię odszkodowań za szkody ekologiczne spowodowane rosyjską agresją.

„Rosja próbuje na wszystkich międzynarodowych forach składać sprawozdania dotyczące okupowanych terytoriów, jakby były one częścią Rosji. Jednym z naszych zadań jest uniemożliwienie Rosji składania sprawozdań dotyczących naszych terytoriów” – powiedział Krasnolucki.

Według wiceministra Ukraina nie pozwala Rosji wykorzystywać konferencji COP31 do legitymizacji prób aneksji tymczasowo okupowanych części terytorium Ukrainy.

Rosja uwzględnia w swoich sprawozdaniach klimatycznych informacje o emisjach i pochłanianiu gazów cieplarnianych na tymczasowo okupowanych terytoriach Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopola, a także w obwodach donieckim, zaporoskim, ługańskim i chersońskim.

Delegacja ukraińska sprzeciwia się przyjęciu jakichkolwiek decyzji, które mogłyby zostać zinterpretowane jako bezpośrednie lub pośrednie uznanie zmiany statusu tych terytoriów.

Krasnolućky podkreślił, że podobnie jak podczas poprzedniej konferencji COP30, Ukraina nie dopuści do rozpatrzenia sprawozdań Sekretariatu Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu ani innych materiałów zawierających dane statystyczne Rosji dotyczące tymczasowo okupowanych terytoriów ukraińskich bez wyraźnej adnotacji o ich przynależności do Ukrainy.

Zastrzeżenie to musi być zgodne z rezolucjami Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 68/262 z 2014 r. oraz ES-11/4 z 2022 r.

„Są one tymczasowo okupowane, to prawda, ale są to terytoria Ukrainy i nigdy nie uznamy ich za terytoria Federacji Rosyjskiej. Dlatego jest to również ważna praca” – podkreślił wiceminister.

Jak powiedział, podczas gdy w pawilonie ukraińskim toczą się publiczne dyskusje z udziałem przedstawicieli rządów europejskich, Japonii, Korei i innych delegacji, ukraińscy negocjatorzy pracują nad tą kwestią podczas oddzielnych spotkań.

Kolejnym ważnym tematem rozmów z międzynarodowymi partnerami jest odszkodowanie za szkody wyrządzone środowisku naturalnemu w wyniku wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Krasnolucki jest przekonany, że ukraińskie doświadczenie w dokumentowaniu i ocenie ekologicznych skutków wojny może stać się przykładem dla innych państw.

„Rozmawiamy teraz ze wszystkimi o tym, że pokażemy, iż wojna jest kosztowna dla środowiska, jest kosztowna dla tego, kto rozpoczyna te agresywne działania wojenne. Mamy nadzieję, że być może będzie to również bodziec, by nie rozpoczynać wojen” – powiedział urzędnik.

Wiceminister opowiedział również o wpływie udziału Rosji na negocjacje dotyczące Morza Czarnego.

Według niego, w ramach Konwencji Morza Czarnego Rosja blokuje inicjatywy Ukrainy. Strona ukraińska ze swojej strony sprzeciwia się rosyjskim propozycjom, ponieważ w większości nie są one zgodne z normami prawa międzynarodowego.

Poinformował o tym wiceminister gospodarki i środowiska Ukrainy Ołeksandr Krasnolucki.

Nowe zobowiązania dotyczące wpłat na rzecz Funduszu Adaptacyjnego podczas 31. konferencji stron Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu wyniosły zaledwie 50,2 mln dolarów. Fundusz finansuje działania krajów rozwijających się mające na celu przeciwdziałanie coraz bardziej odczuwalnym skutkom zmian klimatu.

Czytaj nas na