Delegacja ukraińska wyruszyła do Abu Zabi, aby wziąć udział w rozmowach trójstronnych

9 listopada delegacja ukraińska udała się do Abu Zabi (ZEA) w celu wzięcia udziału w zaplanowanych rozmowach trójstronnych z udziałem Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji, które są przygotowywane przy wsparciu organizacyjnym Steve’a Witkofa i Jareda Kushnera.

Poinformował o tym minister obrony Ukrainy Rustem Umerow, zaznaczając, że głównymi priorytetami strony ukraińskiej są osiągnięcie długotrwałego i trwałego pokoju, zapewnienie gwarantowanego bezpieczeństwa oraz stworzenie realnych możliwości powojennej odbudowy państwa.

Równolegle przedstawiciele Ukrainy przeprowadzą oddzielne spotkania koordynacyjne w celu uzgodnienia stanowisk z europejskimi sojusznikami – delegatami krajów formatu E4 (Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy), a także przedstawicielami NATO i Komisji Europejskiej. Umerow podkreślił, że z polecenia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego podejmowane są wszelkie działania w celu zapewnienia pełnego udziału Europy w procesie dyplomatycznym, a także wyraził wdzięczność Zjednoczonym Emiratom Arabskim za udostępnienie platformy negocjacyjnej.

Źródło: Rustem Umerow w serwisie Telegram.

Rozmowy robocze między Ukrainą a Rosją zaplanowano na 10–11 listopada w Abu Zabi przy pośrednictwie Stanów Zjednoczonych. Według specjalnego przedstawiciela prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve’a Witkofa, strony mają omówić kwestie bezpieczeństwa powojennego, deeskalacji oraz kwestie humanitarne.

Kraje europejskie nie wezmą udziału w trójstronnych rozmowach technicznych między USA, Ukrainą a Rosją, które zaplanowano na przyszły miesiąc. Poinformował o tym 28 października doradca Putina Jurij Uszakow.

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