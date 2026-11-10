Reprezentacja Ukrainy zdobyła pięć srebrnych medali na Międzynarodowej Młodzieżowej Olimpiadzie Astronomii i Astrofizyki (IOAA-Jr), która odbyła się w Tajlandii. W klasyfikacji drużynowej Ukraińcy zajęli dziewiąte miejsce wśród reprezentacji 24 krajów.

W zawodach wzięło udział prawie 100 uczniów. Wszyscy pięciu ukraińskich uczestników zdobyło nagrody.

Medale zdobyli:

Sviatosław Andrejko i Władysław Litinski — uczniowie Lwowskiego Liceum Fizyczno-Matematycznego.

Władysława Katrechko i Maria Nikolaewa — uczennice Charkowskiego Liceum Fizyczno-Matematycznego nr 27.

Kirill Chasanov — uczeń Ukraińskiego Liceum Fizyczno-Matematycznego przy Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki.

Uczestników reprezentacji wybrano na podstawie wyników ogólnoukraińskich eliminacji Małej Akademii Nauk Ukrainy.

Olimpiada składała się z trzech etapów: teoretycznego rozwiązywania zadań z astronomii i astrofizyki, a także praktycznych obserwacji nieba w dzień i w nocy.

Źródło: Mała Akademia Nauk Ukrainy.

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