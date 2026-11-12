Ukraiński rynek mleczarski znalazł się pod presją importu: polskie sery i masło zwiększają konkurencję

W październiku 2026 r. eksport produktów mlecznych z Ukrainy uległ spowolnieniu, podczas gdy import ponownie zaczął rosnąć. Szczególnie odczuwalna dla krajowych producentów stała się konkurencja ze strony polskich serów i masła śmietankowego. Produkty importowane umacniają swoją pozycję na rynku krajowym, wypierają towary ukraińskie z sieci handlowych i hamują wzrost cen.

W październiku 2026 roku Ukraina wyeksportowała 10,56 tys. ton produktów mlecznych o łącznej wartości 29,86 mln dolarów.

Największy udział w strukturze eksportu miały:

mleko i zagęszczona śmietanka — 31%;

sery — 27%;

masło śmietankowe — 12%;

serwatka mleczna — 8%.

Wśród krajów Unii Europejskiej głównymi rynkami zbytu ukraińskich produktów mlecznych pozostają Polska, Litwa, Bułgaria i Holandia.

Jednocześnie sprzedaż masła na rynku europejskim pozostaje ekonomicznie nieopłacalna dla ukraińskich producentów.

W obliczu spowolnienia eksportu Ukraina zaczęła zwiększać zakupy produktów mlecznych za granicą. W październiku wolumen importu wyniósł 8,24 tys. ton, co stanowi wzrost o 6% w porównaniu z wrześniem.

Największa presja na ukraińskich producentów występuje w segmencie serów. Produkty polskie mają silną pozycję na rynku krajowym i konkurują z producentami krajowymi zarówno pod względem ceny, jak i obecności na półkach sieci handlowych.

Wzrost importu ogranicza możliwości ukraińskich przedsiębiorstw mleczarskich w zakresie podnoszenia cen własnych produktów. W ten sposób nasilenie konkurencji ze strony zagranicznych dostawców staje się dodatkowym wyzwaniem dla krajowego sektora mleczarskiego.

Świadczą o tym dane Stowarzyszenia Producentów Mleka (SPM).

Przypomnijmy, że podczas kontroli próbek oliwy z oliwek oraz serów z Holandii i Polski wykryto produkty, których skład nie odpowiadał informacjom podanym na etykiecie. W szczególności w jednej z próbek oliwy nie znaleziono tłuszczu oliwkowego, a w polskim serze „Do Pizzy” wykryto znaczną ilość substytutów tłuszczu mlecznego.

Przypomnijmy, że w okresie od lipca do maja roku gospodarczego 2025–2026 Hiszpania zajęła pierwsze miejsce wśród nabywców ukraińskiego oleju słonecznikowego, wyprzedzając Indie. W ten sposób rynek hiszpański stał się kluczowym kierunkiem eksportu jednego z głównych ukraińskich produktów rolnych w tym okresie.

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