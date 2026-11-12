Ukraińcy muszą płacić za dystrybucję gazu nawet bez zużycia: jak naliczane są opłaty

Nawet jeśli odbiorca nie korzysta z gazu ziemnego, opłata za jego dystrybucję jest nadal naliczana. Wysokość opłaty zależy od zamówionej mocy oraz przeznaczenia gazu.

Aby całkowicie zaprzestać naliczania opłat, konsument musi rozwiązać umowę z operatorem sieci dystrybucji gazu.

Opłata za dystrybucję gazu ziemnego pozostaje obowiązkowa w następujących przypadkach:

nieruchomość pozostaje podłączona do sieci dystrybucji gazu;

dostawy gazu są tymczasowo wstrzymane;

urządzenia gazowe są zaplombowane;

umowa o dystrybucję gazu ziemnego pozostaje w mocy.

W związku z tym sam fakt braku zużycia gazu lub tymczasowego wstrzymania jego dostaw nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za usługę dystrybucji.

Wysokość opłaty ustala się na podstawie wielkości zużycia gazu ziemnego w poprzednim roku gazowym — od 1 października do 30 września.

Jeśli zużycie wynosiło zero lub nie osiągnęło ustalonego minimalnego poziomu, stosuje się minimalną roczną zamówioną moc. Jej wielkość zależy od przeznaczenia gazu:

39 m³ rocznie — jeśli gaz jest wykorzystywany wyłącznie do przygotowywania posiłków;

126 m³ rocznie — do gotowania i podgrzewania wody;

314 m³ rocznie — w przypadku kompleksowego wykorzystania gazu, w szczególności do ogrzewania, a także dla odbiorców niebędących użytkownikami domowymi.

W przypadku wstrzymania dostaw gazu do całego obiektu odbiorcy indywidualnego minimalna roczna zamówiona moc wynosi 39 m³.

Roczny koszt usługi dystrybucji gazu dzieli się na 12 równych części. To właśnie te kwoty odbiorca opłaca co miesiąc.

Aby całkowicie zaprzestać naliczania opłat, należy rozwiązać umowę o dystrybucję gazu ziemnego. W tym celu właściciel obiektu lub jego upoważniony przedstawiciel musi złożyć odpowiedni wniosek w Centrum Obsługi Klienta „Gazmeredzhi” w swoim regionie.

Należy pamiętać, że opłata naliczana jest za cały miesiąc kalendarzowy, w którym doszło do rozwiązania umowy.

Przed złożeniem wniosku zaleca się, aby konsumenci skontaktowali się z regionalnym oddziałem i doprecyzowali:

procedurę rozwiązania umowy;

warunki techniczne odłączenia od sieci dystrybucji gazu;

warunki i tryb ponownego przyłączenia do sieci dystrybucji gazu;

koszt odpowiednich prac.

W niektórych przypadkach opłacanie minimalnej opłaty za dystrybucję gazu może być bardziej opłacalne niż późniejsze pokrycie kosztów ponownego podłączenia do sieci.

Informację tę podała firma „Gazmeredži”.

Przypomnijmy, że cena kontraktów terminowych na gaz ziemny na holenderskim hubie Title Transfer Facility, który stanowi punkt odniesienia dla rynku europejskiego, wzrosła w środę o 2,7% — do 87 euro za megawatogodzinę. O godz. 9:30 czasu amsterdamskiego kontrakt na najbliższy miesiąc kosztował 96,85 dolara za MWh.

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