Ukraińcy będą otrzymywać wynagrodzenie pieniężne za oszczędzanie energii elektrycznej w godzinach szczytu

Krajowa Komisja ds. Regulacji Energetyki i Usług Komunalnych (NKREKP) zatwierdziła projekt zmian do przepisów dotyczących detalicznego rynku energii elektrycznej, który przewiduje wprowadzenie europejskich mechanizmów zarządzania popytem. Nowe przepisy umożliwią zarówno odbiorcom przemysłowym, jak i gospodarstwom domowym uzyskanie zachęt finansowych za świadome przesunięcie korzystania z urządzeń elektrycznych o dużej mocy oraz procesów produkcyjnych z godzin szczytowego obciążenia sieci.

Koordynacją procesu zajmą się agregatorzy – specjalni uczestnicy rynku, którzy będą łączyć moce poszczególnych gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Aby wziąć udział w programie, odbiorcy nie muszą zmieniać obecnego dostawcy, jednak konieczne jest dodatkowe zawarcie umowy z agregatorem w sprawie zarządzania popytem.

Inicjatywa została opracowana w ramach harmonizacji ukraińskiego ustawodawstwa z normami Unii Europejskiej, a odpowiedni projekt uchwały zostanie wkrótce opublikowany na stronie internetowej organu regulacyjnego w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Źródło: NKREKP.

Rosyjskie wojska nadal przeprowadzają ataki na sektor energetyczny oraz naftowo-gazowy Ukrainy, przede wszystkim w regionach przyfrontowych i przygranicznych. 26 października odnotowano nowe przerwy w dostawach energii elektrycznej w obwodach dniepropetrowskim, donieckim, zaporoskim, sumskim, charkowskim i czernihowskim.

Rano 25 października część Kijowa pozostała bez prądu z powodu awarii w sieci. Odcięcie prądu dotknęło dzielnice Hołosiejówską, Solomiankę i Szewczenkowską stolicy.

W obwodzie kijowskim zniesiono awaryjne przerwy w dostawach energii elektrycznej, które zostały wprowadzone na mocy zarządzenia NEC „Ukrenergo”. Decyzję podjęto po ustabilizowaniu się sytuacji w systemie energetycznym.

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