Koordynatorzy Diplomatic Legal Hub, adwokaci wpisani na listę adwokatów Międzynarodowego Trybunału Karnego – Denys Keshkentij i Oleksij Szewczuk – opowiedzieli się za stworzeniem systemowego mechanizmu reprezentacji prawnej Ukraińców, którzy padli ofiarą przestępstw międzynarodowych podczas rosyjskiej agresji.

Inicjatywa przewiduje otwarcie wyspecjalizowanego centrum w Hadze, rozbudowę sieci dokumentującej zbrodnie na terytorium Ukrainy, a także zacieśnienie współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym (MTK). Informację tę podano 19 listopada 2026 roku.

Odpowiedź MTK w sprawie reprezentacji ofiar

18 listopada 2026 r. koordynator Diplomatic Legal Hub, Denys Keszkenti, otrzymał oficjalną odpowiedź od Sekcji ds. Uczestnictwa Ofiar i Odszkodowań (Victims Participation and Reparations Section, VPRS) Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Wniosek dotyczył możliwości zaangażowania adwokatów do wspólnego reprezentowania ofiar w ramach sytuacji na Ukrainie (ICC-01/22), w szczególności uzyskania informacji na temat odpowiednich procedur oraz tworzenia list przedstawicieli.

W odpowiedzi przedstawiciele Międzynarodowego Trybunału Karnego wyjaśnili, że ofiary mają prawo do udziału w postępowaniach sądowych, wyrażania swoich stanowisk oraz dochodzenia odszkodowania zgodnie z procedurami Trybunału.

W celu realizacji tych praw przewidziano składanie odpowiednich wniosków do Sekretariatu Międzynarodowego Trybunału Karnego. Po ich rozpatrzeniu dokumenty mogą być przekazywane sędziom do rozpatrzenia zgodnie z ustalonym porządkiem.

Przedstawiciele Trybunału wyjaśnili również, że udział poszkodowanych w postępowaniu odbywa się za pośrednictwem uprawnionych przedstawicieli, a organizacja takiej reprezentacji zależy od etapu postępowania oraz odpowiednich decyzji Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Osobno VPRS poinformowała, że dodatkowo rozpatrzy wniosek Denisa Keshkentija dotyczący wsparcia w rozpowszechnianiu informacji o prawach ofiar.

Piąty rok wojny na pełną skalę: problem skutecznej reprezentacji pozostaje aktualny

Zdaniem koordynatorów Diplomatic Legal Hub odpowiedź Międzynarodowego Trybunału Karnego uwidacznia szerszy problem — brak odpowiednio zorganizowanej infrastruktury krajowej, która zapewniałaby systematyczną reprezentację ukraińskich ofiar w międzynarodowych mechanizmach sądowych.

Pomimo skali międzynarodowych zbrodni popełnionych podczas rosyjskiej agresji Ukraina musi wzmocnić mechanizmy współpracy między ofiarami, środowiskiem adwokackim, organami państwowymi i instytucjami międzynarodowymi.

Szczególne znaczenie ma dokumentowanie zbrodni przeciwko ludności cywilnej, zabudowie mieszkaniowej, infrastrukturze krytycznej i innym obiektom, a także zapewnienie ofiarom odpowiedniej pomocy procesowej.

Centrum reprezentacji ofiar w Hadze

Denis Keszkentij i Oleksij Szewczuk podkreślają konieczność utworzenia w Hadze wyspecjalizowanego Centrum reprezentacji ofiar przestępstw międzynarodowych związanych z rosyjską agresją na Ukrainę.

Proponuje się, aby do jego działalności zaangażować ukraińskich adwokatów wpisanych na listę adwokatów Międzynarodowego Trybunału Karnego, a także innych specjalistów w dziedzinie międzynarodowego prawa karnego.

Taki ośrodek mógłby zapewniać ofiarom doradztwo prawne, koordynować pracę zespołów prawników, przygotowywać dokumenty procesowe oraz wspierać realizację praw ofiar w ramach procedur Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Jednocześnie utworzenie centrum nie powinno zastępować istniejących mechanizmów reprezentacji przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, w szczególności uprawnień Sekretariatu Trybunału oraz pełnomocników ofiar wyznaczonych w konkretnych postępowaniach.

Specjalistyczne komisje przy administracjach wojskowych

Kolejnym kierunkiem proponowanej inicjatywy jest utworzenie przy administracjach wojskowych Ukrainy wyspecjalizowanych komisji lub ośrodków dokumentacji zbrodni międzynarodowych.

Ich działalność mogłaby obejmować:

systemowe gromadzenie i odpowiednie przechowywanie informacji o prawdopodobnych zbrodniach międzynarodowych;

dokumentowanie skutków ataków na duże miasta, małe miejscowości i infrastrukturę cywilną;

koordynację działań z ukraińskimi organami ścigania;

współpracę z przedstawicielstwem Biura Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego na Ukrainie oraz z centralą w Hadze;

przygotowywanie materiałów do przekazania właściwym organom międzynarodowym zgodnie z ustalonymi procedurami.

Szczególną uwagę proponuje się poświęcić przestrzeganiu międzynarodowych standardów postępowania z dowodami, w szczególności zasad Protokołu z Berkeley dotyczącego dochodzeń cyfrowych z wykorzystaniem źródeł otwartych.

Osobnym narzędziem współpracy może być wykorzystanie mechanizmu przekazywania informacji do Biura Prokuratora MTK, przewidzianego w art. 15 Statutu Rzymskiego.

Jednocześnie odpowiednie materiały powinny być przygotowywane z zachowaniem wymogów ustawodawstwa, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa ofiar oraz standardów proceduralnych.

Międzynarodowa koordynacja i ochrona praw ofiar

Koordynatorzy Diplomatic Legal Hub zwracają również uwagę na konieczność współpracy z międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się ochroną praw człowieka i pomocą humanitarną.

Chodzi w szczególności o odpowiednie mechanizmy Organizacji Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, przedstawicieli Międzynarodowego Trybunału Karnego, ukraińskich instytucji państwowych oraz organów ścigania – z uwzględnieniem ich odrębnych mandatów i uprawnień.

W przekonaniu przedstawicieli Diplomatic Legal Hub taka koordynacja powinna przyczynić się nie tylko do skutecznego dokumentowania zbrodni międzynarodowych, ale także do zapewnienia ofiarom rzeczywistego dostępu do międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości.

Od dokumentowania zbrodni – do skutecznego międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości

Kwestia ochrony praw ofiar nabiera szczególnego znaczenia w kontekście trwającego śledztwa Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawie sytuacji na Ukrainie.

Dokumentowanie zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości i innych zbrodni międzynarodowych wymaga skoordynowanych działań instytucji państwowych, środowiska adwokackiego oraz partnerów międzynarodowych.

Jednocześnie kwestia pociągnięcia do odpowiedzialności za sam zbrodnię agresji ma specyficzne cechy jurysdykcyjne i wiąże się w szczególności z utworzeniem specjalnego trybunału ds. zbrodni agresji przeciwko Ukrainie.

Diplomatic Legal Hub podkreśla: skuteczna ochrona praw ofiar powinna stać się nieodłączną częścią międzynarodowych wysiłków na rzecz zapewnienia odpowiedzialności za zbrodnie popełnione podczas rosyjskiej agresji.

Utworzenie wyspecjalizowanego centrum w Hadze oraz wzmocnienie mechanizmów dokumentowania zbrodni na szczeblu regionalnym mogą stać się praktycznymi krokami w kierunku osiągnięcia tego celu.

Informuje o tym Diplomatic Legal Hub

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